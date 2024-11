Homenagear o compositor Fernando Brant (1946-2015) é o objetivo do grupo Ponto de Partida, que se apresenta nesta sexta-feira e sábado (8 e 9/11), no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O espetáculo “Fernando Brant e tudo que a gente sonhou” leva para o palco a obra do parceiro de Milton Nascimento, autor de vários clássicos do Clube da Esquina.



Fátima Jorge, produtora do Ponto de Partida, diz que a companhia teatral mineira e Brant fizeram bonita parceria. “Ele compôs várias músicas para o grupo. Nas conversas com nossa diretora Regina Bertola, Fernando sempre perguntava: ‘Vamos fazer um musical?’. Por esses desencontros da vida, nunca realizamos este sonho juntos.”



Em 2023, a direção do Teatro Feluma, em Belo Horizonte, manifestou o desejo de homenagear o compositor. Jair Raso telefonou para Regina Bertola e perguntou se ela toparia o desafio. A resposta foi positiva. “Trabalhamos em uma grande pesquisa sobre as letras e crônicas do Fernando. Depois disso, montamos o musical, que conta uma história sobre o que passa na cabeça do poeta”, diz.

Dores e alegrias



Os próprios atores são a cabeça do poeta, com suas alegrias, dores e as angústias da criação, “além daquelas perguntas que, muitas vezes, não têm respostas”, diz Fátima.



Com música ao vivo tocada por banda, os atores cantam e dançam. “Alguns arranjos foram feitos pelos meninos da banda, outros são de Gilvan de Oliveira. Está muito bonito, é um espetáculo que emociona. Afinal, quem de nós não tem na memória uma composição de Fernando Brant? Acho muito importante o resgate da obra deste letrista, poeta e compositor”, afirma ela.

Fernando Brant compôs canções para vários espetáculos do Ponto de Partida Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press – 22/10/14



Os atores Ana Alice Souza, Betânia Discacciati, Carolina Damasceno, Ciro Belluci, Érica Elke, Lido Loschi, Renato Neves e Ronaldo Pereira dividem o palco com os músicos Caetano Brasil (sax e clarineta), Ciro Belucci (voz e flauta), Gladston Vieira (bateria), Pablo Bertola (sax, voz e violão) e Pitágoras Silveira (piano). A direção-geral e dramaturgia são de Regina Bertola. Ciro Belluci, Pablo Bertola e Pitágoras Silveira assinam a direção musical.



O repertório reúne parcerias de Brant com Milton Nascimento, Tavinho Moura, Toninho Horta, Nelson Ângelo e Gilvan de Oliveira.



Fátima Jorge diz que o público vai se surpreender ao ouvir canções não conhecidas de Fernando, criadas exclusivamente para montagens do Ponto de Partida.



“Em outra parte do espetáculo, reproduzimos um trecho da peça ‘O beco’, que era a paixão do Fernando. Teremos preciosidades, como músicas do espetáculo ‘Viva o povo brasileiro’”, informa.



“Tudo que a gente sonhou” foi apresentada poucas vezes pelo Ponto de Partida. “Estreamos no Teatro Feluma, há cerca de um ano, depois fomos para Barbacena e Congonhas. Agora, estamos esperando confirmações de patrocínio para podermos viajar. Como é musical, precisamos desse apoio. Já temos boas promessas, algumas concretas”, informa a produtora.

Milton Nascimento e Ponto de Partida cantam "Coração civil", parceria de Milton com Fernando Brant:



Com 44 anos de atividades, o grupo Ponto de Partida é sediado em Barbacena. “Desde nossa criação, em 1980, fizemos a promessa de não sair da cidade. Assim foi feito, porém nossa obra corre o mundo”, comenta Fátima Jorge.



“Ficaremos muito felizes em receber os amigos de BH para prestigiar o Ponto de Partida e, sobretudo, a obra de Fernando Brant”, conclui.

“FERNANDO BRANT E TUDO QUE A GENTE SONHOU”



Com Grupo Ponto de Partida. Hoje e sábado (8 e 9/11), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.