Há 50 anos, Milton Nascimento transformava censura em grito de liberdade

677

A resposta dada por Milton à censura foi algo inédito no Brasil, e ele pagou caro por isso: teve a vida pessoal devassada (foto: Reprodução)

Gabriel de Sá

Especial para o EM





Em 1973, os brasileiros assistiam pela tela colorida de seus televisores ao milagre econômico propagandeado pelo governo militar, sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici. Os crescimentos expressivos do PIB e da renda per capita, além de obras faraônicas, davam impressão de que o Brasil estava a pleno vapor. Pelo menos era isso que o regime alardeava em sua campanha ideológica. Mas, longe dos então recém-lançados aparelhos de TV a cores, o cenário era outro: tortura, perseguição política, desaparecimentos, censura aos meios de comunicação e violação de direitos humanos.













Vou gravar de qualquer jeito. Vou botar no som tudo o que eles tiraram na letra. Eles vão se ver comigo MILTON NASCIMENTO, para o amigo e letrista Márcio Borges, em 1973



O aguardadíssimo projeto seguinte do artista, “Milagre dos peixes”, sofreu uma intervenção drástica da ditadura militar, que em 1973 censurou algumas das letras criadas pelos parceiros de Milton para as canções do álbum. Disponíveis no acervo digital do Arquivo Nacional, os documentos com os vetos dos censores a “Hoje é dia de El- Rey, “Cadê” e “Os escravos de Jó”, bem como a versão original de “Milagre dos peixes”, são reproduzidos nesta série.





O cantor não se intimidou. “Vou gravar de qualquer jeito e botar no som tudo o que eles tiraram na letra”, disse Milton ao amigo Márcio Borges, em depoimento registrado no livro “Os sonhos não envelhecem”. Milton gravou o LP sem as letras e preencheu as melodias com vocalises, gritos, falsetes e timbres que tentavam expressar tudo aquilo que a censura havia impedido de ser dito com palavras.





“No lugar do suposto milagre econômico da ditadura militar, que promove a tortura, o silêncio e a morte, Milton Nascimento e sua turma propunham o milagre dos peixes, signo de prosperidade associado à regeneração humana e ao nascimento de outro tempo, em uma espécie de restauração cíclica da vida”, analisa o historiador Bruno Viveiros Martins.