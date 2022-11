"Maior emoção que senti", diz Milton sobre show de despedida no Mineirão

Milton Nascimento se emociona em seu último show, no Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

O cantor Milton Nascimento, de 80 anos, falou sobre o que sentiu durante a apresentação do último show de sua carreira, realizado no último domingo (13/11), no Mineirão, no encerramento da turnê "A última sessão de música", e afirmou que o momento simbolizou o ato de "maior emoção" que já sentiu na vida.

Em entrevista ao jornal "O Globo", Milton, uma das principais vozes da música brasileira, contou que ainda está "aterrissando" após a despedida dos palcos, mas ressaltou que o momento foi especial por conseguir reunir nomes "importantes" para ele, como Marcinho Borges, Lô Borges, Toninho Horta, Samuel Rosa, Beto Guedes, Wagner Tiso e Nelson Ângelo.

"Foi um acontecimento incrível para a gente fechar esse ciclo. Ainda mais que essa turnê inteira foi especial. Meu filho, Augusto, conseguiu criar um projeto em que todas as pessoas envolvidas são grandes amigos. E isso fez toda a diferença. O carinho de cada uma daquelas 60 mil pessoas que estavam lá (no último show de sua carreira) vai me marcar pra sempre. Agradeço também aos 500 mil fãs que estiveram com a gente ao longo da nossa 'Última sessão de música'. Muito obrigado, eu amo todos vocês", declarou.



Na turnê, Milton dividiu o palco com Zé Ibarra, um dos integrantes das bandas Bala Desejo e Dônica, e recebeu diferentes convidados a cada show. A apresentação no Mineirão foi transmitida ao vivo pelo Globoplay e deverá integrar um documentário sobre a turnê de despedida dos palcos de Bituca.