Rodolfo Abrantes afirma que show no BEFly Minascentro não se limita ao gospel e vai passar pela fase pós-Raimundos





Desde que deixou os Raimundos em 2001, Rodolfo Abrantes passou por transformações significativas na vida pessoal e artística. Converteu-se ao protestantismo, fundou a banda de hardcore punk Rodox, com a qual se apresentou até 2004, e, em seguida, lançou os discos gospel solo “Santidade ao Senhor” (2006) e “Enquanto é dia” (2007).



Ficou oito anos sem lançar álbum, até voltar com “Joio ou trigo” (2015), “R.A.B.T. – Rompendo a barreira do templo” (2016) e “O dia que será pra sempre” (2018). Esporadicamente, ele manda singles inéditos para as plataformas musicais.

Na apresentação desta sexta-feira (8/11), no BeFly Minascentro, ele pretende transitar por todas essas fases pós-Raimundos.

“O show é bastante variado e, embora a classificação etária seja de 16 anos, qualquer criança pode ir acompanhada dos pais ou responsáveis”, ele faz questão de ressaltar à reportagem.



Rodolfo não economizou na hora de escolher o repertório. Suas recentes apresentações – o show integra a turnê “Microfonia tour”, que estreou semana passada em São Paulo – têm durado cerca de duas horas e meia.



“Tem músicas do Rodox e de todos os álbuns desde ‘Santidade ao Senhor’ até meu último lançamento”, adianta ele, referindo-se ao single “Onde o mel é mais doce”, gravado em parceria com Victor Pradella, que também produziu a faixa.

Sonoridades



Com sonoridade leve e arranjos mais trabalhados, a canção é uma declaração de amor que Rodolfo faz à esposa Alexandra Abrantes e indício de que o show não se limita ao gospel, mas passa pelo gênero, assim como faz com o hard punk e com o rock clássico.

Tal movimento é uma característica que o músico carrega desde os tempos da banda Raimundos, quando “misturava hardcore, punk rock, forró, metal balada e, às vezes, um reggae ou hip-hop”, conforme ele lembra.



“Eu sempre gostei disso. Sempre fiz o tipo de música que eu gostaria de ouvir. Então, preparei setlist desse show de modo que se tornasse uma apresentação a que eu gostaria de assistir, com músicas superagitadas e baladas”, explica.



Liturgias

O “Microfonia tour” marca o retorno de Rodolfo Abrantes aos palcos e à estrada depois de quase uma década dedicada à Igreja. Nesses 10 anos, as poucas apresentações que fez foram em contextos religiosos, como parte da liturgia dos cultos.



“Deus me chamou quando eu estava no auge de uma carreira artística, no início dos anos 2000. Mergulhei fundo nas coisas Dele, porque eu tinha muito o que consertar por dentro. Agora, sinto que tenho um aval divino para voltar, trazendo essa minha experiência e esse novo eu”, conclui o artista.

“MICROFONIA TOUR”

Show de Rodolfo Abrantes. Nesta sexta-feira (8/11), às 19h30, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos à venda por R$ 160 (setor superior, inteira), R$ 180 (setor 2, inteira) e R$ 200 (setor 1, inteira), no site Sympla. Meia-entrada na forma da lei ou mediante doação de de 1kg de alimento não perecível.