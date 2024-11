Os fãs brasileiros do icônico Chaves podem comemorar. O SBT bateu o martelo sobre a data de retorno da série à programação da TV aberta: 18 de novembro. A atração passa a ser exibida pelo SBT/Alterosa, de segunda a sexta-feira, às 18h. Por causa da entrada do seriado na grade, o “Tá na hora Minas” irá ao ar às 18h40 – e não mais às 18h30. Na sequência, às 19h15, o “Jornal da Alterosa Minas” dá as boas-vindas aos telespectadores.



Outra mudança com a entrada de “Chaves” na grade diária é o horário da novela "A caverna encantada", escrita por Iris Abravanel. A trama infantojuvenil vai entrar na faixa das 19h45, também a partir do próximo dia 18.

Em setembro, após quatro anos de um bloqueio imposto pelos herdeiros do criador do programa, Roberto Gómez Bolaños, a série voltou ao ar em outros países. No mesmo mês, o SBT anunciou que havia fechado um novo contrato com a Televisa para trazer de volta tanto “Chaves” quanto “Chapolin”, produções que marcaram gerações.

Além da TV aberta, alguns episódios serão disponibilizados no +SBT, o serviço de streaming da emissora dos Abravanel. Globo e Amazon Prime Video, que exibiam as séries até 2020, negociam o retorno também.



Memória coletiva



Dono de bordões inesquecíveis na memória coletiva dos brasileiros – quem não se lembra do “foi sem querer querendo” –, o personagem Chaves chegou chegando, ou melhor, retornou em seu melhor estilo ao SBT/Alterosa. Em um especial da série exibido no Dia das Crianças, a emissora paulista virou o assunto mais comentado no X (antigo Twitter).



Outro sinal da força do seriado mexicano veio na frieza dos números do especial de outubro: o SBT atingiu picos de audiência nos 10 primeiros minutos do retorno de “Chaves” à TV, após os quatro anos fora do ar.

O episódio que fez tanto sucesso em 12 de outubro – “Chaves e sua turma em Acapulco” – foi exibido pela primeira vez no Brasil em 1991, no SBT/Alterosa.

A trama que encanta gerações é a seguinte: depois que Chiquinha (Maria Antonieta de las Nieves) vence, inesperadamente, uma promoção com um produto capaz de limpar objetos de prata, ela e seu pai, Seu Madruga (Ramón Valdés), têm a chance de conhecer as praias de Acapulco, a pouco mais de 370km da Cidade do México.



A partir desse ponto, a notícia se espalha rapidamente pela vizinhança e, com inveja, Dona Florinda (Florinda Meza), Quico (Carlos Villagrán) e o Professor Girafales (Ruben Aguirre) também decidem viajar.



Dona Clotilde – ou Bruxa do 71 – (interpretada por Angelines Fernández) acompanha Seu Madruga na viagem por gostar muito dele, o Seu Barriga (Edgar Vivar) convida Chaves (Roberto Gómez Bolaños) para acompanhá-lo. Dessa forma, todos os personagens saem da vila para curtir suas férias.



Fenômeno cultural



"Chaves", criado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), estreou na televisão mexicana em 1971 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural na América Latina e, claro, especialmente no Brasil. Mesmo que o protagonista e alguns dos principais atores já tenham falecido – Ramón Valdés (1924-1988), Rubén Aguirre (1934-2016) e Angelines Fernández (1924-1994) –, o seriado continua vivo nas reprises e, principalmente, na memória e no coração dos fãs. (Folhapress e Redação)

“CHAVES”

A partir de 18 de novembro, das 18h às 18h40, no SBT/Alterosa



BORDÕES INESQUECÍVEIS

Principais falas de Chaves

"Foi sem querer querendo"

"Ninguém tem paciência comigo"

"Eu prefiro morrer do que perder a vida"

"Ai, que burro. Dá zero para ele"

"Já chegou o disco voador"

"Esse é de laranja, que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo"

"Era melhor ter ido ver o filme do Pelé"

"Tá bom, mas não se irrite"

“É que me escapuliu”

“Isso, isso, isso”

"Quem dá e tira, com o diabo fica, suamão se danifica, sua vó será maldita e sua sogra ressuscita"