O cantor e compositor mineiro Mamutte comemora seus 10 anos de carreira com o álbum independente “Conversa de esquecer”, que será lançado neste sábado (9/11), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium.

Algumas canções deste trabalho autoral foram compostas a partir de 2018. Outras, logo após o lançamento do disco “Epidérmico”, em 2022.

“Depois disso, fiquei me exercitando como compositor e surgiram as músicas ‘Vir a ser’ e ‘Movimento’”, relembra Mamutte. Os parceiros dele são Cliver Honorato, Renata Lopes e Júlio Marotta.

Boa parte do repertório foi desenvolvida durante a pandemia. Logo após a crise sanitária, ele passou a compor com Renata. “‘Sol de novo’ é uma canção que lancei como single este ano, mas não está no novo disco. Fizemos a música à distância. Outra com Renata é ‘Enquanto há luz’, que está no álbum. ‘Vestígio” também foi feita à distância com o Cliver”, conta.



“O novo trabalho é um disco de banda, os meninos são muito roqueiros”, observa Mamutte. “Sou mais baladeiro. Então, tem essa coisa mais quente do pop rock, a negociação entre o rock mais nervoso deles e a minha pegada mais pop. Adoro rock, mas meu som é mais pop”, explica.

Mamutte (voz e violão) vai se apresentar acompanhado pelos músicos Lucas Saldanha (guitarra), Daniel Ferreira (baixo) e Álvaro Freitas (bateria).



“Vou tocar o repertório do ‘Conversa para esquecer’ na íntegra, mas também aquelas dos meus discos anteriores. Vou sublinhar o novo disco porque me identifico com o repertório mais atualizado”, comenta.



A banda vem tocando com ele desde “Epidérmico”, há dois anos. “Desta vez, fizemos os arranjos juntos, construímos a identidade sonora com o meu som e com o meu tipo de poética, mas com a contribuição deles e dos meus parceiros. ‘Conversa de esquecer’ surgiu do casamento com a banda e com os parceiros”, pontua.



O artista lamenta que Belo Horizonte não tenha um espaço com público consolidado para se ouvir música autoral. “É uma pena. Estive em Buenos Aires fazendo o show de lançamento do disco e fiquei impressionado. Pude acompanhar vários shows da cena independente em muitas casas legais, com boa estrutura de som e público que paga ingresso”, afirma.

Gravação na Bituca

O álbum “Conversa de esquecer” foi gravado no estúdio da Bituca – Universidade de Música Popular, em Barbacena, com produção musical de Mamutte e do baterista Álvaro Freitas.



A princípio, o disco ficará apenas no streaming. “Como é o meu terceiro álbum, o primeiro foi lançado há 10 anos, até gostaria de ter feito algumas cópias, mas não deu tempo”, explica.



“Não fiz o clipe ainda, mas lancei quatro singles antes de produzir o álbum inteiro. O primeiro foi ‘Astrológicos’, que tem visualizer”, informa.



“Astrológicos” é parceria de Mamutte com Cliver Honorato, que também gravou a canção no próprio disco. “Minha versão é diferente da dele. É uma improvisação em dança, estou dançando em plano sequência, tudo gravado despretensiosamente”, conclui Mamutte.



“CONVERSA DE ESQUECER”



Show de lançamento do terceiro disco de Mamutte. Neste sábado (9/11), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.



