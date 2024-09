Ele ficou fora da telinha por algum tempo, mas nunca deixou de estar presente na vida de seus fãs brasileiros. Seja nos comerciais ou "batizando" estabelecimentos comerciais e produtos diversos. Mas, agora, o público pode comemorar o retorno dos seriados de Chaves e Chapolin à telinha do SBT/Alterosa e com uma nova opção no +SBT, plataforma de streaming da emissora lançada em agosto.



O caso de amor de Chaves com o público brasileiro é antigo. A série mexicana desembarcou no Brasil em 1984 e se tornou sucesso absoluto no SBT/Alterosa. O personagem e sua turma marcaram gerações, atraindo a paixão de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Porém, em 2020, divergências entre a Televisa, emissora mexicana que negocia os direitos de Chaves, e a família Bolaños, responsável pelos direitos autorais da série, levaram o seriado sair do ar de todas as emissoras abertas ou pagas.



Nos últimos anos, para atenuar a saudade dos fãs, coube à publicidade manter o personagem presente na TV brasileira. O Grupo Chespirito, responsável em administrar a marca, autorizou a utilização dos personagens de Chaves em campanhas comerciais. Em um deles, a marca Ypê usou o seriado como tema de sua "Promoção de Milhões" e mostrou como seria a vida dos personagens na Vila do Chaves se eles ganhassem o prêmio milionário da promoção.



E, mais recentemente, a Samsung chamou a tenção ao deixar a Vila do Chaves mais tecnologia em seu comercial. Em campanha para toda a América Latina, a marca usou o icônico episódio em que os personagens entram na casa de Dona Clotide, a "Bruxa do 71", e se assustam com "coisas estranhas". Só que dessa vez, em vez de feitiço, Chaves e Chiquinha descobrem que são as inovações tecnológicas da marca as verdadeiras responsáveis pelos sustos que eles levaram dentro da casa.



"TODOS QUEREM JOGAR"

Outra novidade anunciada pelo Grupo Silvio Santos, através da Sisan Participações, é o lançamento da marca de apostas esportivas "Todos Querem Jogar" (TQJ). Para isso, a empresa fechou acordo com a Open Bet, que é uma fornecedora internacional de tecnologia e serviços de apostas. A empresa submeteu ao Ministério da Fazenda e à Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), por meio do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), o pedido de licença para atuar no Brasil, seguindo rigorosamente a nova regulamentação nacional.



No início do mês, o Governo determinou que as empresas de apostas esportivas devem protocolar, até outubro, os pedidos de licença para atuar no Brasil nas portarias determinadas. O pedido é necessário para que elas possam atuar em solo nacional a partir de 2025. A Sisan Participações, que entra como societária, é uma das empresas do Grupo Silvio Santos (GSS) e coordena as operações de Baú da Felicidade, que funciona por um esquema de recompensas por carnê pago, em que os contribuintes podem trocar esses pagamentos por prêmios, e Tele Sena, que é um título de capitalização de pagamento único.



O CEO do grupo, José Roberto Marciel, explicou que o objetivo da casa de apostas é tornar-se líder no mercado brasileiro, oferecendo "jogos responsáveis" que estarão dentro da legislação. O projeto também visa trazer novas experiências para seus jogadores. "Considerando a herança da OpenBet de trabalhar ao lado de marcas icônicas de entretenimento de mídia e organizações estatais, a TQJ está firmemente posicionada para liderar o caminho no Brasil, oferecendo jogos responsáveis, além do que é exigido pela legislação, e novas experiências de produtos que capturarão a imaginação dos jogadores", afirmou Marciel.



Atualmente, existem mais de 200 pedidos de licença para legalização das práticas de apostas no Brasil, pois trata-se de um setor que pode faturar R$ 188 bilhões por ano com a permissão legal. No entanto, este mercado tenta endurecer regras para apostadores que investem altas quantias e perdem dinheiro.



UEFA CHAMPIONS

O SBT/Alterosa já garantiu seis patrocinadores para a transmissão dos jogos da UEFA Champions League, a temporada 2024/25: Haleon, Heineken, Novibet, Pagbank, Sportingbet e TIM. Os patrocinadores terão inserções com ações de merchandising no pré-jogo. Já a Sportingbet aparecerá com ações de odds sobre as partidas e curiosidades sobre os jogos a partir de dados da plataforma.



A emissora divide os direitos da competição europeia com a Warner Bros. Discovery, que também já anunciou seus patrocinadores. As emissoras renovaram os contratos de transmissão do campeonato para o próximo triênio (2024/25, 2025/26 e 2026/27). Além da Champions, o SBT/Alterosa conta atualmente com direitos da Conmebol Sulamericana em sua grade esportiva.

Briefing

LICITAÇÕES

Com verbas de R$ 64,3 milhões, os Ministério dos Transportes e do Turismo abriram licitações para suas contas. No Ministério dos Transportes, a verba será de R$ 6,8 milhões para sua comunicação institucional, com exclusividade para apenas uma agência para o atendimento. O montante, no entanto, não é muito atraente se comparado verba apenas de publicidade da agência Cálix (R$ 14,9 milhões), que atende a pasta.

TURISMO

A verba para a publicidade do Ministério do Turismo - sem agência desde março - é de R$ 57,5 milhões para as vencedoras. A entrega das propostas está programada para 13/11. O briefing exige apresentação de campanha especulativa, com previsão de R$ 20 milhões para "promover o aprendizado e a conscientização sobre o conceito de turismo responsável, transformando-o em um valor essencial para o turista brasileiro".

BELGO FORTFY

A Belgo Arames desenvolveu nova marca para a linha de malhas usadas na segurança de túneis da mineração subterrânea. As malhas eletrossoldadas MFS-G agora são chamadas de Belgo Fortfy®, nome que remete à força, tecnologia e modernidade, para celebrar o amadurecimento do produto, resultado de cinco anos de inovação e personalização.

COMUNICAÇÃO

Para apresentar a nova marca, a Belgo priorizou a comunicação direta com os clientes, com encontros presenciais e entrega de press kit, bem como anúncio na mídia direcionada à mineração. O público interno também foi contemplado com ações de endomarketing, que incluíram jogos interativos e sorteio de brindes. A criação é da equipe de Branding e Comunicação da própria empresa.

KAIK SONAR

A nova campanha da Natura para apresentar o Kaik Sonar usa o conceito "E se os sons do mar virassem fragrâncias?". Criada pela GALERIA.ag, a campanha destaca a música "Espelho d'água", produzida pelo BaianaSystem, utiliza notas musicais que vibram na mesma frequência das notas olfativas do perfume. A ação inclui um filme para TV, além de peças digitais e de mídia externa e Rede Sociais.

TECNOLOGIA

Para desenvolver as fragrâncias, a marca usou a Tecnologia VibraScent, criada por cientistas e pesquisadores da empresa, que traduz sons e cores do oceano em moléculas olfativas. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com a expedição "Voz dos Oceanos" da família Schurmann, e reforça o compromisso com a preservação dos mares.