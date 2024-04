Designer, Daniel Romeiro não sabe quando começou sua admiração por Lina Bo Bardi. Mas reconhece que "foi nutrido ao longo de muito tempo pela obra arquitetônica inspiradora, mas também pelo pensamento e produção de design que abre as fronteiras do que se reconhece como arte brasileira e artesanato". Por isso, foi fácil a escolha de Lina para abrir, na galeria d'O Ateliê de Cerâmica, em Lourdes, a série de bate-papos em torno de publicações e personalidades. Francesco Perrotta-Bosch, autor do livro "Lina, uma biografia", inaugurou o projeto, sábado (27/4). Daniel conta que Francesco chamou a atenção para o fato de que Lina, apesar da atuação profissional constante e relevância na arquitetura nacional, não obteve tamanho reconhecimento em vida, com publicações esparsas. "Sua celebração tardia e crescente (Lina foi agraciada com o Leão de Ouro na Bienal de Veneza de 2021) é facilitada, segundo o autor, pelo rico material que a arquiteta organizou ao longo dos anos". O bate-papo foi conduzido pelo arquiteto Gabriel Castro e o produtor cultural Dudu Prates foi a ponte entre eles.



• CAVALETE DE VIDRO

Para Daniel, o livro é belíssimo e provocador, porque foi construído de forma não linear. "Essa estrutura, inspirada nos cavaletes de vidro projetados por Lina para o Masp, coloca em choque relatos de tempos distintos estimulando diferentes conexões." A data do próximo encontro ainda não foi definida. Mas, Daniel garante, os encontros serão frequentes em torno de publicações e personalidades estimulantes.



• CÂMARA DE COMÉRCIO

A advogada mineira, pesquisadora e escritora Maria Inês Vasconcelos foi convidada para se juntar à nova gestão da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, em Minas Gerais, assumindo a vice-presidência durante o biênio 2024-2026. Ela considera o convite mais uma vitória no âmbito do empreendedorismo da mulher. A posse será realizada durante coquetel hoje (29/4), no Automóvel Clube de Minas. O novo presidente é o diplomata Miguel Jerónimo e a proposta da Câmara é otimizar as relações comerciais entre os países.



• PAPALOKO

Glaw Nader lança, na sexta-feira (3/5), o single e clipe da canção “Papaloko”, do vodu haitiano. Gravada ao vivo, numa formação de octeto, a canção traz o sentido de “abre caminho” e vem sendo apresentada pela cantora sempre no início dos shows, com o desejo de bons agouros e esperança. “‘Papaloko’ é o vento, é a palavra, e eu entendo isso como o que vem antes e o que abre o caminho em tudo. Inclusive porque na filosofia africana a palavra não deve ser dita ao vento, à toa, ela sempre tem um propósito. Então, 'Papaloko' vem com esse sentido de abrir caminhos, soprar as novidades que vou trazer em 2024”, diz a cantora, compositora, doutora em música e professora da Faculdade de Música da UFMG. O áudio estará disponível em todas as plataformas de streaming e o clipe no canal oficial da cantora no YouTube.



• REVERÊNCIA À NATUREZA

“Memórias de duas mulheres”, obra do Coletivo +Ar, criado por Eliane Gallo e Ana Paula Lanari, fica até sábado (4/5), na 15th Contemporary Art Exhibition no Museum of Northern History, em Kirkland Lake/Ontário, Canadá. A instalação é uma reverência à natureza. Foi durante a pandemia que Ana Paula começou a dar aulas de cerâmica e estudar esmaltes e arte. Há dois anos ingressou no grupo de estudos de arte Poéticas e Processos, com os professores Evandro Angerami (São Paulo) e Andrés Inocente, curador de arte cubano radicado em São Paulo. Foi quando ela e Eliane Gallo criaram o coletivo. No final de 2023, Ana Paula participou individualmente e com o Coletivo +AR da exposição coletiva “Poéticas e processos – Relações contínuas”, no Espaço Ophicina, em São Paulo.