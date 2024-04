Pelo movimento registrado em frente à Livraria da Rua, não haveria dúvida: o público prestigiou o lançamento do livro "Studio Anna Pavlova: uma escola de dança para a vida inteira" (Editora Ramalhete), de Tânia Mara Silva Meireles.

"Foi um sucesso! Que alegria, mais de 100 livros vendidos em três horas, a fila não acabava", festejou a autora, lembrando que muitas pessoas passaram pelo Studio Anna Pavlova – de crianças e adultos a idosos.

• DANÇA MINEIRA



"Foi um evento bastante concorrido, com a presença do público da dança que viveu e vive a experiência da formação artística pelo Studio Anna Pavlova. Esse reconhecimento da importância do SAP é a coroação da dedicação de suas diretoras, Sylvia Calvo e Dulce Beltrão, à formação artística profissionalizante da dança mineira", afirma a autora do livro. O projeto pessoal de Tânia tomou corpo durante o pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas/Unirio. "A obra preenche uma lacuna na memória da arte da dança em Minas Gerais”, diz ela.

• BALÉ PARA HOMENS



O Anna Pavlova foi fundado pelas bailarinas Dulce Beltrão e Sylvia Calvo. Firmou-se como uma das principais escolas de dança profissionalizantes de Belo Horizonte, desenvolvendo sua própria metodologia de ensino e de ações formativas de maneira consciente, sensível e acolhedora. Inovou, entre outras coisas, por ter aberto as portas para outros estilos além do balé clássico, criando turmas para homens e aulas de capoeira. A autora Tânia Mara, que também é bailarina e coreógrafa, retrata como o Anna Pavlova mudou o cenário das artes em Minas e no Brasil, com destaque para fatos marcantes da trajetória desta que é uma das primeiras, senão a primeira escola de dança profissionalizante de Minas.

Dulce Beltrão (à esquerda) na sala de aula em janeiro de 2004 Eduardo Rocha RR/2004

• BABY BALÉ



O Studio Anna Pavlova, que foi dirigido pelo professor Carlos Leite, formou o grupo amador de dança que, em menos de cinco anos, se transformou no Baleteatro Minas, considerada pela crítica nacional como uma das três melhores companhias de dança do Brasil. O Studio iniciou criterioso curso de baby-balé e de ginástica estética para as mães, enquanto esperavam as filhas fazerem aula. Também projetava filmes de dança numa época em que nada ou quase nada parecido chegava até BH.

• MEMÓRIA



Tânia Mara é natural de Belo Horizonte, graduou-se em artes plásticas, com habilitação em pintura, desenho e licenciatura. Possui mestrado e doutorado pelo PPGArtes-EBA/UFMG, e pós-doutorado pelo PPGAC-Unirio (RJ). É docente efetiva de estudos corporais do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes/UFMG desde 2005, dedicando-se à pesquisa da memória da dança artística em Minas Gerais e à preparação corporal de artista cênico. A edição do livro é de Álvaro Gentil.