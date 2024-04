Sexta-feira (26/4)

Nada melhor que começar o fim de semana com novidades. Julia Guedes, neta de Belo Guedes, faz, às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro), seu primeiro show totalmente autoral com composições inéditas de seu primeiro álbum, em fase de gravação no Estúdio do Kassim, no Rio de Janeiro. Em cena, ela estará acompanhada por Lucas De Moro, Lucca Noacco e Matheus Ramos. A apresentação de Julia, que venceu o prêmio BDMG Jovem Instrumentista 2023, faz parte do projeto Salve a Compositora!. Ingressos a R$ 10 (inteira), à venda na bilheteria local ou pelo Sympla.



Sábado (27/4)

Desenhar é fascinante e se aventurar por traços e rabiscos é uma delícia. Em busca de novidades para o fim de semana, o sábado fica mais divertido com o Ateliê Aberto na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. Às 10h30 e às 15h, as arte-educadoras do Programa Educativo do museu recebem quem quiser se divertir brincando como luz e sombra, claro e escuro, características marcantes do trabalho do artista belo-horizontino Coniiin, que expõe no local. A ideia é usar cores brancas e amarelas sobre papéis pretos e vermelhos. Entrada franca.



Domingo (28/4)

Fábio Rabin é um dos ídolos de quem gosta do stand-up. Se você faz parte desse grupo, às 19h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Avenida Amazonas, 315, Centro), o humorista apresenta "Ladeira abaixo", seu sétimo show solo que se divide entre as inúmeras tentativas de um homem para reconquistar a mulher e o reflexo dos 40 anos na vida dele. A partir daí, segundo o artista, "é só ladeira abaixo". Os ingressos, inteira, variam de R$ 70 (plateia 2B) a R$ 120 (plateia 1A), à venda na bilheteria local e pelo Eventim.



Segunda-feira (29/4)

A semana começa com o adeus a "Fausto", no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. Às 20h, será a última sessão do espetáculo do Teatro Oficina. A montagem acabou também sendo a última direção de José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), aqui em parceria com Fernando de Carvalho. O ponto de partida do espetáculo foi "A trágica história do Doutor Fausto", escrito no final do século 16 pelo inglês Christopher Marlowe. Este foi o primeiro texto para teatro do mito alemão sobre um homem que faz um pacto com o diabo. A versão do Oficina é um musical, com inteligência e deboche, que coloca em cena tanto personagens da cultura pop quanto figuras da política brasileira – de Getúlio Vargas a Damares Alves. Ingressos: R$ 30 (inteira), à venda na bilheteria local ou pelo https://ingressos.ccbb.com.br/.



Terça-feira (30/4)

As músicas do Clube da Esquina caem bem em qualquer dia da semana, mas nesta terça ganham destaque com a apresentação do Vinicius Mendes Quinteto, às 20h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47 – Funcionários). O repertório é formado por canções e músicas instrumentais que são menos conhecidas – lançadas no “disco do banheiro”, por exemplo. "Era o apelido do álbum gravado por Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli e Toninho Horta, lançado em 1973, por causa da contracapa, a foto dos quatro dentro de um banheiro", conta Medeiros, lembrando que o repertório conta ainda com “Lua do meio-dia”, dueto de Milton Nascimento com Danilo Caymmi, gravado no álbum “Cheiro verde”, de Caymmi (1977). Composições de Nelson Angelo e Joyce, Naná, Nelson Angelo e Novelli também foram selecionadas. Os ingressos variam de R$ 20 (balcão, em pé) a R$ 120 (mesa para 4 pessoas).



Quarta-feira (1º/5)

Feriado em clima de sucessos. O grupo de música infantil Pé de Sonho abre sua agenda do ano com “Canções que te tocam (e que a gente não toca)”, reunindo as mais pedidas pelos fãs, entre elas "Bicho de bocão" e "Rock da barata". Outra novidade do espetáculo será o lançamento da animação “Abelhinha”, produzida pela Pulo do Gato Animação. O show está marcado para as 16h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Ingressos entre R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira), à venda na bilheteria local ou pelo Sympla.



Quinta-feira (2/5)

Peça clássica do teatro brasileiro, “Ópera do Malandro” ganha nova versão com elenco da Confesso Escola de Teatro e volta ao palco, às 20h, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341 – Centro). A montagem, que marcou a formatura dos atores, tem direção de Amanda Coimbra e Ítalo Araújo. O espetáculo fica em cartaz até domingo (5/5), sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 60 (inteira), à venda na bilheteria local ou pelo Sympla.