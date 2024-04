Uma década de trajetória artística e mais de 100 mil imagens. Esta é a história de Coniiin, jovem fotógrafo de Belo Horizonte, que abre sua primeira exposição, “Revela”, nesta terça-feira (2/4), na Casa Fiat de Cultura.



Com 12 retratos de pessoas que o inspiram, a mostra de Coniiin busca transmitir a alma de Belo Horizonte e a multiplicidade de universos que a fotografia é capaz de interligar.



“'Revela’ tem fotografias bem selecionadas, que abriram meu caminho para novos projetos e novas ideias. Acredito que essa primeira exposição pode abrir mais caminhos ainda, de forma artística também, para todos que estão envolvidos nela”, diz Marconi Henrique de Santos Silva, o Coniiin.



“Minha exposição fala de vidas. Acho que ela tem a capacidade de fazer todo mundo pensar de forma diferente, porque mostra vários processos e caminhos que ligam uma cidade culturalmente”, diz Coniiin, de 28 anos. “Isso pode ser visto no rosto das pessoas que estão próximas, tentando de alguma forma fazer com que seu trampo, seu trabalho e sua arte sejam vistas.”

Memória e mudanças

Com a exposição, Coniiin tem o objetivo de despertar a consciência das pessoas sobre memória, explorar a perenidade das mudanças e a multiplicidade de histórias que se ligam nas ruas de Belo Horizonte.



“A mostra não é algo individual. Não é só sobre fotografia em si, mas sobre a cultura negra e o movimento que fala sobre revolução, sobre memória e sobre aquilo que querem apagar da história. Fala sobre as noites e momentos que remetem até mesmo à adolescência”, explica o artista.



“Pensei: ‘Quero trazer a memória, mas não quero uma fotografia pequena’. Daí, tentei trazer as fotos de forma que chamem a atenção das pessoas, principalmente da minha cidade, para mostrar ainda mais a importância da periferia que sustenta meu trabalho”, explica.



As fotos se apropriam de vários suportes, ampliadas em molduras e na própria parede. Ali, dividem espaço com outro tipo de arte, que também traduz o universo da coletividade.



“Os elementos do hip hop, DJ, grafitti, dança e mestre de cerimônia, me fazem pensar muito na questão conjunta”, observa Coniiin, dizendo que reuniu “alguns processos, encontros e momentos que a fotografia me proporcionou”.



Colas e papéis de baixa gramatura combinam com lambe-lambes que marcam a colaboração entre o fotógrafo e os grafiteiros Bernardo Ladobeco e Skap.



“Acompanhar o trabalho deles abriu meus horizontes para o grafitti, chamou muito a minha atenção para os murais. Eu e o Bernardo já tínhamos trabalhado em um videoclipe, ele está até mesmo em uma das minhas fotos. Trazer tudo isso para um espaço como a Casa Fiat, considerado clássico, é trazer um pedaço da rua e o lado abstrato dela para o centro de tudo”, diz o fotógrafo.



O hip hop ocupa espaço especial na obra de Coniiin. Diretor de videoclipes, ele faz parte da equipe audiovisual do rapper mineiro Djonga. Em 2023, assinou capa e identidade visual do álbum “Inocente demotape”.

Exposição "Revela" traz retratos que traduzem a alma de Belo Horizonte, diz Coniiin Coniiin/divulgação



O amor pela música veio de casa – ele mora na Zona Leste de BH. “O rap moldou meu mundo. Meus pais me levavam para as barraquinhas aqui no meu bairro, Paraíso, e meu pai gostava muito de comprar DVD piratas. A gente consumia muito rap em casa, ele me lembra muito a infância”, comenta.



Ali, Coniiin conta que aprendeu sobre rap, mas, acima de tudo, sobre a vida.



“As pessoas que venho fotografando representam toda a diversidade que colhi durante meus anos de fotografia. Isso cria lembranças, mas lembranças coletivas. Meio que reinventa nosso mundo e traz um retorno à afetividade. As fotos de ‘Revela’ falam disso. Espero que possam abrir a cabeça e os caminhos artísticos de muitos”, conclui.



“REVELA”



Fotografias de Coniiin. Abertura nesta terça-feira (2/4), às 19h, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Em cartaz até 19 de maio. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h. Entrada franca. Informações: www.casafiatdecultura.com.br



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria