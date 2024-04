Alysson, cantor mineiro que prepara seu terceiro EP, festejou por duas vezes o dia 23 de abril. Devoto de São Jorge, Ogum no sincretismo religioso, fez orações ao santo e comemorou a data lançando nas plataformas a faixa “São Jorge Ogum”, que faz parte do terceiro EP, cujo lançamento está previsto para o segundo semestre. O artista criou um novo termo para refletir sua musicalidade. “Nomeei 'uaifrobeat' um som que não tinha definição, era algo que fui condensando na minha cabeça para então começar a transformar em música. E assim fui mesclando a música brasileira com os ritmos negros e suas milhares de vertentes de Minas, do Brasil e do mundo que me atravessam”, diz. A canção é a primeira parceria de Alysson com os produtores Fejuca e Ricardo Gama – premiados no Grammy Latino e colaboradores de nomes como Liniker, Emicida e Milton Nascimento.

NAS ONDAS DA LAGOA

O Campeonato Mundial de Wakeboard tem etapa brasileira confirmada para o período de 3 a 5 de maio, na Lagoa dos Ingleses. Entre os atletas confirmados, o japonês Shota Tezuka, o australiano Nic Rapa, o americano Tyler Higham, o mineiro Henrique “Ganso” Daibert e o amazonense Jair Paulino “Jajá”. O evento é promovido pela Agência Dibbra, em parceria com a ABW (Associação Brasileira de Wakeboard) e IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation).



CASA DA MORTE

Nilmário Miranda, assessor especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) marcou esta segunda-feira (29/4), o lançamento do livro “Por trás das chamas – Da Casa da Morte aos fornos da Cambahyba: práticas nazistas da ditadura e outros relatos sobre memória, verdade e justiça” (Editora Expressão Popular). A obra, escrita com o jornalista Carlos Tibúrcio e o poeta Pedro Tierra, reúne histórias de vítimas da ditadura civil-militar brasileira

(1964-1985) que foram assassinadas na Casa da Morte e tiveram seus corpos incinerados.



AGENDA

O Congresso Cirurgia 2024, que tem como presidente a médica mineira Beatriz Deoti, será aberto em 15 de maio, no centro de convenções da AMMG, em Belo Horizonte. A solenidade de abertura será marcada com a palestra “Quo vadis, doctor?”, com Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor de Barretos, de São Paulo.

PALCO

“Autobiografia autorizada”, de Paulo Betti, é um dos destaques da 11ª Mostra de Artes Cênicas de Tiradentes. O ator, de 71 anos, estará na cidade com o espetáculo em que interpreta uma série de personagens da própria vida. Construída pelo artista, a montagem mergulha nos escritos de Betti, desde sua adolescência até seus artigos semanais para o jornal de Sorocaba (SP), cidade onde foi criado. Vindo de um universo rural – onde seu avô, imigrante italiano, trabalhava como meeiro para um fazendeiro negro – Betti construiu uma peça tanto divertida quanto emocionante, que será apresentada em 3 de maio, às 21h, no Palco Cultural Vale/Rodoviária.