Telo Borges faz show neste sábado para lançar 'Chama sentimento'

Telo Borges promete cantar inéditas esta noite, mas "Vento de maio" não vai faltar no repertório (foto: Rodrigo Dai/divulgação)

Caçula do Clube da Esquina, Telo Borges, irmão mais novo de Marilton, Márcio e Lô Borges, chega ao sexto álbum autoral, “Chama sentimento”, com show de lançamento neste sábado (11/3) à noite, no Centro Cultural Unimed BH-Minas. Caçula do Clube da Esquina, Telo Borges, irmão mais novo de Marilton, Márcio e Lô Borges, chega ao sexto álbum autoral, “Chama sentimento”, com show de lançamento neste sábado (11/3) à noite, no Centro Cultural Unimed BH-Minas.









Aliás, o álbum conta com a participação especial do próprio Beto Guedes, tocando viola na faixa “As vezes”.

Confraria dos Borges

A única canção que Telo não assina é “Ângulo”, balada do compositor paulista Dênis Campos. “Flor da manhã”, parceria dele com o irmão Márcio Borges, traz a participação especial de seu filho Fred Borges.





Os irmãos Borges também assinam “Chama sentimento”, a faixa-título. “É uma canção antiga, mas fiz regravação dela que tem a poesia muito linda feita por Marcinho”, conta.





Há também o baião “Incerto sertão”, composta por Telo e o poeta e escritor Antenor Pimenta, com participações de Christiano Caldas, no acordeom, e do percussionista Serginho Silva.





“As outras são aquelas minhas músicas características: baladas irmãs e primas de 'Vento de maio'”, revela. “O Toninho Horta gosta de dizer que é valsa mineira, aquela balada em seis por oito, (compasso) que eu amo muito.”





Para o show desta noite, Telo Borges, que assumirá os teclados, convidou Cláudio Venturini (guitarrista do 14 Bis), Eneias Xavier (baixista), Eduardo Maciel (baixista), Carol Gualberto e Erlon Lemos (integrantes da banda Som do Céu), Gérdson Mourão (baixista), Pedro Henrique (guitarrista) e Pingo Balona (baterista).





O repertório terá, além das canções do disco, sucessos de Telo como “Vento de maio” e, claro, “Tristesse”, que deu a ele o Grammy Latino de melhor canção brasileira em 2003. Maria Rita gravou interpretação primorosa desta música.

Homem Gaiola Clipes das novidades ainda não foram lançados, mas um vídeo está nos planos. “Vem sendo feito por um cara muito bom daqui de BH, o Rafael Cançado, também conhecido como Homem Gaiola. Ele é fera e está pensando o clipe de 'Resposta', a música que está puxando o disco. Deve entrar no YouTube em breve”, diz Borges.





A temporada de shows de “Chama sentimento” está sendo articulada. “Enquanto isso, continuo compondo. Quero fazer um disco tocando guitarra, o meu primeiro instrumento”, conta Telo Borges.

(foto: Divulgação)

• Resposta

De Samuel Rosa e Nando Reis

• Novo pensamento

De Telo Borges

• Ângulo

De Dênis Campos

• As vezes

De Telo Borges

• Incerto sertão

De Telo Borges e Antenor Pimenta

• Chama sentimento

De Telo Borges e Márcio Borges

• Flor da manhã

De Telo Borges e Márcio Borges

• Chave do amor

De Telo Borges e Eduardo Maciel

• Coisas do céu

De Eneias Xavier e Telo Borges

• Pai nosso

De Telo Borges

TELO BORGES

Lançamento do disco “Chama sentimento”. Show neste sábado (11/3), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Informações: 3516-1360.

Outra faixa é a releitura de Telo para “Resposta”, parceria de Samuel com Nando Reis. “Fiz essa regravação e o Samuel amou”, conta. O disco também contou com Eduardo Maciel, “grande compositor de Montes Claros, na linha do Beto Guedes, e especialista em Clube da Esquina”, diz.