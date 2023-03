Fenac vai estrear em julho na cidade histórica de Tiradentes

Grupo Boneco do Pano se apresenta no palco do Fenac, que leva atrações culturais para o interior de Minas desde 1971 (foto: Fenac/divulgação)

Estão abertas as inscrições para o 53º Festival Nacional da Canção (Fenac), mais tradicional evento do gênero no país. A abertura ocorrerá, pela primeira vez, na cidade histórica de Tiradentes, em 28 e 29 de julho.













“Trata-se de mais um grande evento que é somado aos que já temos, como os de cinema e gastronomia”, afirma Sérvulo Matias Filho, secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Tiradentes.

Show presenciais

O Fenac vai distribuir R$ 200 mil em prêmios, além do troféu Lamartine Babo. As apresentações serão presenciais, mas candidatos que vivem em lugares distantes de Minas Gerais ou fora do Brasil poderão participar remotamente.





Compositores e intérpretes de qualquer lugar do mundo podem se inscrever, desde que as canções sejam em língua portuguesa.





As classificatórias receberão 120 canções. Depois da abertura, haverá etapas em cidades do Sul de Minas, como ocorre tradicionalmente. Fazem parte da programação Perdões (em 4 e 5 de agosto), Coqueiral (11 e 12 de agosto), Três Pontas (18 e 19 de agosto), Nepomuceno (25 e 26 de agosto) e Elói Mendes (1 e 2 de setembro). As semifinais e a final serão realizadas em Boa Esperança, entre 7 e 9 de setembro.





Criado em 1971, auge dos grandes festivais musicais da televisão brasileira, o Fenac vem ocorrendo sem interrupções em diversas cidades mineiras.



Guilherme Arantes fez show no 49º Fenac, em Boa Esperança (foto: Walber Mizael/divulgação)





Naquela edição, também foram premiados Valéria Pisauro e Márcio Pazin, que ficaram em segundo lugar com “Intensa”, interpretada por Déia Silva; Kico Zamarian, em terceiro, com “Solicitudes”; Nano Vianna e Bruno Koh, em quarto, com “Acalma”, interpretada Nano Vianna; e Ronaldo Tobias dos Santos, em quinto, com a música “A artista”, interpretada por Ariel Moura.





“Eventos como o Fenac são muito importantes para apresentar novos artistas da música brasileira e mostrar como a arte no Brasil é rica. Existem artistas incríveis que a gente nem conhece, mas acaba conhecendo nos festivais”, afirmou David Mour, ao comemorar sua vitória.

O Fenac surgiu em Boa Esperança, no Sul de Minas, inspirado pelo sucesso dos festivais da TV Record, que revelaram jovens compositores e intérpretes nos anos 1960.





Milton Nascimento, Elis Regina, Jair Rodrigues, Roberto Carlos, Nara Leão, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Clara Nunes e Paulinho da Viola são alguns deles.





Gleizer Naves diz que sua proposta é dar visibilidade e palco para gente talentosa que não tem atenção da mídia e está fora do mainstream.

Astros da MPB

Artistas consagrados também sobem ao palco do Fenac para fazer shows, como Guilherme Arantes, banda Ira!, Zé Geraldo, Diogo Nogueira, Zé Ramalho, Zeca Baleiro, 14 Bis, Nando Reis, Oswaldo Montenegro e Sideral, entre muitos outros. É uma oportunidade para plateias de cidades do interior mineiro assistirem aos ídolos ao vivo.





O festival não se limita à música. A programação gratuita oferece atrações de teatro, dança e artes circenses apresentadas ao longo do dia, geralmente em locais públicos, ou entre os shows dos competidores.





FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Inscrições abertas no site festivalnacionaldacancao.com.br. Até 24 de junho.





A passagem do festival pela cidade do Campo das Vertentes será realizada como um braço do Inverno Tiradentes Cultural, que ocorrerá na mesma época.Depois de duas edições exclusivamente virtuais em decorrência da pandemia, em 2020 e 2021, o evento voltou ao formato consagrado em 2022. Ano passado, a canção vencedora foi “Juro”, de David Mour, de Londrina (PR), defendida por ele e Vitor Malta.