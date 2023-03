Concerto da Orquestra Sesiminas une Brasil e Argentina

Esta noite, Orquestra Sesiminas vai interpretar peças de Villa-Lobos, Piazzolla, Alberto Nepomuceno e Alonso-Crespo (foto: Sebastião Jacinto Jr./divulgação)

Nesta quinta-feira (9/3), estreia a série “Artes e cordas”, da Orquestra Sesiminas, cujo primeiro concerto vai destacar o diálogo entre a bossa nova e o tango. O repertório argentino terá peças de Astor Piazzolla e Eduardo Alonso-Crespo; o brasileiro, de Heitor Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno.







'A experiência de uma orquestra tocando ao vivo é completamente diferente (daquela) do fone de ouvido. Na sala, o som vem de todos os lugares, você vê os movimentos do instrumentista, os gestos do maestro' Felipe Magalhães, regente





Semelhanças





“A 'Suíte antiga', de Alberto Nepomuceno, se baseia na música barroca para dar vazão ao romantismo típico do século 19, enquanto a 'Bachianas brasileiras nº 9', de Heitor Villa-Lobos, se inspira na arte de Bach e em elementos do folclore brasileiro para criar uma obra moderna, original, informativa e lúdica”, comenta o maestro.





De acordo com ele, desde sua criação, em 1986, a Orquestra Sesiminas busca desmistificar a distância entre o público e a música clássica. “As pessoas ainda não sabem o quanto é prazeroso e enriquecedor ouvir uma orquestra tocando. Quem vai pela primeira vez sempre acaba voltando”, afirma Felipe Magalhães.





A música clássica sempre fez parte da vida do maestro. O pai dele é o regente Max Magalhães (1953-2009). O aprendizado do menino começou aos 8 anos, com aulas de piano. Felipe assumiu a direção da Orquestra Sesiminas em 2020, após fazer pós-graduação em Paris.





Uma das estratégias do maestro para se aproximar do público é o diálogo com a plateia. Em meio à execução das peças, há comentários didáticos sobre a época em que cada uma foi composta, a relação entre elas e algumas curiosidades.





“A experiência de uma orquestra tocando ao vivo é completamente diferente (daquela) do fone de ouvido. Na sala, o som vem de todos os lugares, você vê os movimentos do instrumentista, os gestos do maestro. Tudo isso ajuda a ouvir e perceber a música”, observa.

Ecletismo

Com quase quatro décadas de atuação, a Orquestra Sesiminas reúne 20 instrumentos de corda e transita por vários gêneros musicais.





“ARTES E CORDAS” Concerto “Brasil e Argentina”. Com Orquestra Sesiminas. Peças de Astor Piazzolla, Eduardo Alonso-Crespo, Heitor Villa-Lobos e Alberto Nepomuceno. Nesta quinta-feira (9/3), às 20h30. Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). À venda na bilheteria e na plataforma Sympla (on-line). A série “Artes e cordas” vai homenagear também o compositor Tchaikovsky (em 27/4), Milton Nascimento (19/5), Gal Costa (27/7) e maestro Carlos Eduardo Prates (26/10), entre outros concertos.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





A “casadinha” entre os dois países deixa a rivalidade do futebol de lado para mostrar que brasileiros têm mais semelhanças do que imagina com os hermanos. O maestro Felipe Magalhães diz que o público pode esperar um concerto bonito, com obras escolhidas para emocionar.