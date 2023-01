'Tár', indicado ao Oscar, questiona abusos cometidos por artistas geniais

Cate Blanchett interpreta Lydia Tár, cuja vida "perfeita" entra em crise após o suicídio de ex-amante (foto: Focus Features/divulgação)

'O que amo neste roteiro é a importância de analisar as estruturas de poder, mas também a cumplicidade das pessoas que facilitam o funcionamento desta estrutura e se beneficiam dela' Cate Blanchett, indicada ao Oscar 2023 por seu trabalho em 'Tár"







Em uma entrevista, o romancista norte-americano William Faulkner disse, em tradução livre, que “a única responsabilidade do autor é com a própria arte” e “honra, orgulho, decência, segurança e felicidade devem ser colocados em risco para se ter o livro escrito”.





“O ato da criação é totalmente egoísta. Ele não funciona muito bem com a vida cotidiana, não é educado”, disse o cineasta na estreia do longa no supertecnológico cinema do Museu da Academia, em Los Angeles, em outubro do ano passado.





“Isso me soa como uma justificativa”, rebateu a atriz Cate Blanchett, protagonista do filme. “Você fala que só funciona fora da vida, mas interpretar algo tão intenso me fez sentir mais viva que nunca.”

Lydia Tár é "quase" verdade

A vivacidade é percebida na tela. A história da ascensão e queda de Lydia Tár, a maior condutora de música clássica da era moderna, discípula de Leonard Bernstein, ganhadora do EGOT (termo para quem tem prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony) e primeira mulher a liderar a Filarmônica de Berlim, é tão bem conduzida, interpretada e contada que muitos acharam que era a biografia uma figura real.





A revista New York fez um artigo intitulado “49 fatos sobre Lydia Tár”. Nas entrevistas, Todd Field lista com precisão os detalhes de vida sua personagem como se fossem verdadeiros.





O filme mergulha num realismo obsessivo em suas intersecções com o lado de cá da câmera: no início da trama, Tár está prestes a lançar suas memórias, “Tár on Tár” pela Nan A. Talese, da editora Doubleday, e concede longa entrevista em público para o escritor Adam Gopnik, da The New Yorker, dentro do festival produzido pela tradicional revista.





O fabuloso estudo de personagem orquestrado por Field e Blanchett foi até elogiado eloquentemente pelo diretor Martin Scorsese quando “Tár” e sua protagonista levaram os prêmios principais do New York Film Critics Circle, no início de janeiro.

“Nós existimos na cabeça dela. Experimentamos só por meio da sua percepção. O mundo é ela. Tempo, cronologia e espaço se transformam na música pela qual ela vive. E não sabemos aonde o filme vai. Apenas seguimos a personagem na sua esquisita e perturbadora estrada rumo ao seu destino final ainda mais estranho”, disse Spielberg.





É uma estrada que parecia pavimentada rumo à glória. Depois das tarefas promocionais em Nova York, onde tem embate antológico sobre Bach com um jovem estudante de música, Tár, vivida por Cate Blanchett, retorna para suas funções em Berlim, onde prepara sua filarmônica para a gravação ao vivo da única grande peça que falta em seu repertorio, a “Quinta sinfonia”, de Mahler, que, aliás, ganhou nova vida no streaming depois da estreia do longa.





Na cidade, ela mora com a esposa, interpretada por Nina Hoss, também parte da orquestra, e a filha adotiva, vivida por Mila Bogojevic, num apartamento luxuoso que poderia ser capa de revista de decoração europeia. Suas manhãs se dividem entre planejamentos importantes e cafés com mestres da música clássica.

Suicídio

A vida perfeita e a carreira invejável conquistada a duras penas e estudos, segundo a própria personagem, começa a ruir com a notícia do suicídio de uma antiga instrumentista da filarmônica. A garota deixou provas de suas relações sexuais com Tár, que, após o término do caso, teria colocado a amante na lista negra que a impossibilitava de assumir qualquer emprego em filarmônicas de prestígio.





O que parecia um estudo bem-feito de personagem vira sinfonia complexa de gêneros que vai do horror clássico sobrenatural kubrickiano ao drama psicológico, discutindo relações de poder, ego, privilégio de elites (intelectuais ou não) e a carta branca que alguns recebem por serem considerados “gênios”.





“O que amo neste roteiro é a importância de analisar as estruturas de poder, mas também a cumplicidade das pessoas que facilitam o funcionamento desta estrutura e se beneficiam dela”, explica Cate Blanchett, que entrevistou diversas maestrinas para o papel.





“Poderia ser uma arquiteta ou gerente de banco, mas é na grande narrativa da música clássica que o filme faz seus questionamentos sobre estruturas de poder no mundo moderno, mas não os responde.”

Marin Alsop, regente da Sinfônica de Chicago, questiona o motivo de a protagonista ser mulher, embora homens famosos cometam abusos no cenário erudito (foto: Alex Halada/AFP)





O fato de o filme mostrar a maestrina lésbica abusando da sua posição de poder para obter ou facilitar relações sexuais gerou críticas de Marin Alsop, uma das raras condutoras no campo dominado por homens.





“Tantos aspectos superficiais de 'Tár' parecem se alinhar com minha vida pessoal. Assim que assisti ao filme, não fiquei preocupada, mas ofendida como mulher, condutora e lésbica”, declarou a líder da Sinfônica de Chicago e ex-regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp) ao jornal britânico “The Sunday Times”.





“Há tantos homens com casos documentados que poderiam servir de base para o filme. Em vez disso, colocaram uma mulher no papel com os atributos destes homens.”

Alsop não cita nominalmente os acusados. No entanto, há casos recentes na música clássica envolvendo abusos de poder e ataques sexuais.

James Levine, pianista e condutor ligado à Metropolitan Opera de Nova York, morto em 2021, foi acusado de abusar de nove alunos, em 2018. No mesmo ano, Charles Dutoit, diretor artístico e principal maestro da Orquestra Filarmônica Real, em Londres, renunciou ao cargo após denúncias de agressão sexual.

Diretor aponta machismo

Todd Field não se mostra alheio às críticas por sua escolha ousada. “É uma operação que existe há muito tempo na música clássica, que é basicamente masculina”, diz o cineasta.

“Ao fazer um filme que tenta questionar estruturas de poder me parece importante a capacidade de abstração, porque te possibilita olhar para o sistema de uma maneira diferente, como se fosse quase um conto de fadas. Afinal, com exceção de grandes condutoras como Marin Alsop ou Nathalie Stutzmann, há poucas oportunidades para mulheres nesta área.”





Questionada pelo escritor Jonathan Franzen, que conduz a conversa no Museu da Academia, se a inversão de gêneros no topo da pirâmide de poder mudaria alguma coisa, a atriz Cate Blanchett é direta. “Posso ter vivido embaixo de uma pedra, mas ainda não experimentei um sistema matriarcal”, responde Blanchett, que aprendeu a conduzir e tocar piano clássico para o papel com uma pianista húngara.





“Para saber como funcionaria esse sistema (matriarcal), ele precisaria existir. Esse filme é um exame do poder e da corrupção do poder. Haveria menos nuances se fosse sobre um homem.”

“TÁR”

Filme de Todd Field. Com Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Alec Baldwin e Mark Strong. Em cartaz em salas dos shoppings Diamond e Ponteio.