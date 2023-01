Veja onde assistir aos filmes que lideram as indicações ao Oscar 2023

"Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" acompanha uma imigrante chinesa que descobre ser a chave para consertar o caos que se formou no multiverso (foto: Diamond/Divulgação)









Continuam a lista “Elvis”, de Baz Luhrmann, com oito indicações; “Os Fabelmans”, de Steven Spielberg, com sete indicações; “Tár”, de Todd Field, e “Top Gun: Maverick”, de Joseph Kosinski, com seis indicações; “Pantera Negra: Wakanda para sempre”, de Ryan Coogler, tem cinco indicações; e “Avatar: O caminho da água”, de James Cameron, tem quatro indicações.





O Estado de Minas preparou uma lista com uma pequena sinopse de cada um desses filmes e onde assisti-los. Confira:





“Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” (aluguel ou compra nas plataformas de vídeo sob demanda)

Líder de indicações desta edição do Oscar, o longa da dupla Kwan e Scheinert acompanha Evelyn Wang, uma imigrante chinesa nos EUA que descobre ser a chave para consertar o caos que se formou no multiverso após uma ruptura interdimensional. Descobrindo-se heroína por acaso, ela precisa lidar com seus "eus" de cada multiverso.

“Os Banshees de Inisherin” (nos cinemas a partir de 2/2)

O filme estrelado por Colin Farrell - que concorre ao Oscar na categoria de melhor ator - aborda um término não muito explorado no campo artístico: o rompimento de uma amizade. Na trama, Pádraic (Farrell) e Colm (Brendan Gleeson) são amigos de longa data que, ao decidirem pôr fim à amizade ,precisam lidar com as consequências disso.

“Nada de novo no front” (Netflix)

O longa mostra a desilusão dos amigos Paul Bäumer (Felix Kammerer), Albert Kropp (Aaron Hilmer) e Franz Müller (Moritz Klaus), que se alistaram no Exército alemão voluntariamente para lutar na Primeira Guerra Mundial. O patriotismo exacerbado que motivou os garotos, no entanto, é confrontado com o horror do campo de batalha e com a insignificância de suas vidas para o alto escalão do Exército.

Desilução com a guerra é o ponto central de "Nada novo no front" (foto: Netflix/Divulgação)





“Elvis” (HBO Max)

A cinebiografia do Rei do Rock mostra a ascensão de Elvis Presley (Austin Butler, que também concorre na categoria de melhor ator) na música, até sua morte. No entanto, tem como enfoque a relação conturbada do astro do rock com seu empresário “Coronel” Tom Parker (Tom Hanks).

“Os Fabelmans” (em cartaz nos cinemas)

Vencedor do Globo de Ouro, o longa segue uma linha autobiográfica. Na trama, o jovem Sammy Fabelman descobre o cinema e, ainda criança, entende que sua missão é dedicar-se à Sétima Arte. Começa, então, a fazer filmes caseiros com a ajuda da família até se tornar um grande cineasta.





“Tár” (nos cinemas a partir desta quinta, 26/1)

O longa mostra os desafios que Lydia Tár (interpretada por Cate Blanchett, indicada a melhor atriz), primeira mulher a comandar a Orquestra Filarmônica de Berlim, em um ambiente machista. Embora Tár seja uma personagem fictícia, Todd Field retrata de maneira muito verossímil os dilemas que mulheres enfrentam no ambiente de música clássica.





“Top Gun: Maverick” (Paramount+ e Telecine)

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) volta às telonas depois de 30 anos de serviço como aviador da Marinha americana para mostrar que, mesmo em meio a drones e aeroplanos de alta tecnologia, a habilidade humana para pilotar é essencial.





“Pantera Negra: Wakanda para sempre” (em cartaz nos cinemas)

Sequência do sucesso “Pantera Negra”, “Wakanda para sempre” acompanha Shuri (Letitia Wright) na busca por um novo Pantera Negra que defenda o reino de Wakanda da exploração internacional depois que seu irmão T'Challa (antigo Pantera Negra) morreu.

Letitia Wright interpreta Shuri em "Pantera Negra: Wakanda para sempre" na busca por um novo líder para o reino de Wakanda (foto: Marvel Studios/Divulgação)

“Avatar: O caminho da água” (em cartaz nos cinemas)

Sequência de "Avatar", sucesso de bilheterias em 2009, "O caminho da água" traz Jake Sully e Ney'tiri já como família enfrentando ameaças em Pandora. Para manter a região segura, eles precisarão entrar em guerra contra os humanos.

Foram divulgados na manhã desta terça-feira (24/1), os indicados às 23 categorias da 25ª edição do Oscar. "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, lidera a disputa, com 11 indicações, entre elas a de melhor filme, melhor atriz (Michelle Yeoh), melhor direção e melhor trilha sonora.