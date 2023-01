Steven Spielberg faz tocante acerto de contas familar com "Os Fabelmans"

O pai engenheiro, a mãe pianista e o filho que se apaixona pela arte do cinema são o centro da história da família de origem judaica Fabelman, no roteiro escrito por Steven Spielberg (foto: Universal Pictures/divulgação)

“Os Fabelmans”, novo filme de Steven Spielberg, vencedor do Globo de Ouro na noite da última terça (10/1) e que estreia nesta quinta-feira (12/1) em todo o Brasil, começa de uma maneira pouco usual. Antes de a exibição ter início, o cineasta de 76 anos, em um vídeo curto, faz uma apresentação do longa, o 33º de sua carreira. Diz que é seu filme mais pessoal, e que trata de seu amor pelo cinema. Também agradece às pessoas que saíram de casa para assisti-lo. “Os Fabelmans”, novo filme de Steven Spielberg, vencedor do Globo de Ouro na noite da última terça (10/1) e que estreia nesta quinta-feira (12/1) em todo o Brasil, começa de uma maneira pouco usual. Antes de a exibição ter início, o cineasta de 76 anos, em um vídeo curto, faz uma apresentação do longa, o 33º de sua carreira. Diz que é seu filme mais pessoal, e que trata de seu amor pelo cinema. Também agradece às pessoas que saíram de casa para assisti-lo.









Ao voltar a câmera para seus anos de formação, Spielberg trata tanto do antissemitismo quanto, principalmente, do casamento conturbado dos pais, o engenheiro elétrico Arnold Spielberg (1917-2020), pioneiro no desenvolvimento de computadores, e a pianista Leah Posner (1920-2017).





O projeto, que ele começou a elaborar em 1999, levou mais de duas décadas para ser realizado porque o cineasta temia pela reação dos pais. Em 2021, em meio à pandemia – e já sem a presença de Arnold e Leah – o cineasta deu início à produção.





A crise sanitária colocou todos em xeque: “Senti que realmente precisava resolver as questões sobre minha mãe, meu pai e minhas irmãs”, afirmou Spielberg, em setembro de 2022, quando da première de “Os Fabelmans” no Festival de Toronto. O evento canadense, vale dizer, foi o primeiro para o qual um filme de Spielberg foi inscrito: e saiu de lá com o prêmio de público.

Convite pós-pandêmico ao público





A carreira do longa, que já soma 20 troféus, deverá ser acrescida de outras nomeações no próximo dia 24, quando saem as indicações para o Oscar.





É um vencedor do Oscar que dá início à narrativa da família Fabelman. Em 1952, em Nova Jersey, o pai, Burt (Paul Dano), e a mãe, Mitzi (Michelle Williams), insistem para que o filho mais velho, Sammy (Mateo Zoryan na infância e Gabriel LaBelle na adolescência) entre no cinema. “Filmes são sonhos que você nunca esquece”, diz Mitzi.





Naquela noite, Sammy assiste a “O maior espetáculo da Terra” (1952), de Cecil B. DeMille, vencedor dos Oscars de melhor filme e roteiro. A antológica cena de um acidente de trem se torna uma obsessão para o garoto, que, com a câmera do pai e a boa vontade da mãe, consegue repeti-la em casa. Com engenhosidade e inteligência – e a ajuda da família, logo completa com três irmãs mais novas – Sammy começa a fazer filmes caseiros para os amigos.





Como ocorreu com a família Spielberg, os Fabelmans se mudaram de Nova Jersey para o Arizona e, por fim, para a Califórnia. As mudanças ocorreram em decorrência da evolução da carreira de Burt. O longa acompanha 13 anos da vida dos personagens, de 1952 até 1965.





Sammy não tarda a descobrir que uma câmera pode ser usada não apenas para contar histórias, mas para ganhar amigos; aplacar ou manipular os inimigos; mostrar às pessoas o que de melhor (ou pior) elas poderiam ter. E é também por meio das imagens em movimento que Sammy descobre um segredo de sua família – algo que Spielberg exorciza definitivamente com este filme.





“Os Fabelmans” trata, sempre à maneira fabular de Spielberg, das dificuldades do casamento e de ser filho de alguém fora da curva. No caso de Sammy, Burt é um engenheiro genial, porém desinteressante, que acredita que a paixão do garoto é apenas um hobby.

Mitzi é a típica mulher sonhadora e talentosa que teve a vida enquadrada pelos moldes da época – e se ressente disso, o que afeta tanto o casamento quanto a relação com os filhos.





É um tio distante, um personagem secundário, Boris (Judd Hirsch), que, numa única frase, explica o que Sammy não tinha conseguido entender: “Somos viciados. A arte é a nossa droga”.





. É tudo verdade (ou quase)

Veja sequências de “Os Fabelmans” que aconteceram na vida de Spielberg e sua família (com spoilers)

• A mãe do cineasta deixou o marido depois de se apaixonar pelo melhor amigo da família

• Aos 16 anos, Spielberg descobriu, por meio de imagens caseiras que havia feito, o relacionamento da mãe com o melhor amigo

• Sua mãe foi pianista clássica que abandonou a música para criar os filhos

• Em Phoenix, a mãe do diretor comprou um macaco

• Spielberg tinha 15 anos quando conheceu o cineasta John Ford

• Quando jovem, Spielberg sofreu bullying na escola por ser judeu

"OS FABELMANS" (EUA, 2022, 151min). Direção: Steven Spielberg. Com Michelle Williams, Gabriel LaBelle e Paul Dano





Parte fundamental da era dos blockbusters, Spielberg é bicho de cinema. E as salas, esvaziadas com a pandemia e a explosão do streaming, ainda sofrem com a fuga do público. Aqui desarmado e, por vezes, dolorosamente íntimo, Spielberg faz com “Os Fabelmans” um convite para que o público retorne às grandes salas.