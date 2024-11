Rodrigo Ferraz (Plataforma Fartura), Bárbara Botega (governo de Minas) e Nuno Pires (Essência do Vinho), na feira Essência do Vinho, que faz parte da programação do Minas em Portugal

Até sexta-feira (15/11), a Plataforma Fartura, em parceria com o governo de Minas Gerais, estará em Lisboa para a nova etapa do projeto Minas em Portugal. Durante a Semana da Cozinha Mineira, ocorrem ações, participação em eventos e degustações de produtos mineiros.

O chef convidado da edição é Caio Soter. Para ele, isso é uma honra e significa um passo importante para a carreira.

"Representar o Pacato, o Pirex e, principalmente, Minas Gerais fora do Brasil é uma coisa de que gosto muito, um desafio. Estamos levando produtos variados nossos, como queijo, café, vinho, milho, maxixe e jiló. Vamos abordar diversos aspectos da cozinha mineira em diferentes momentos. Queremos mostrar uma fração do que é este estado tão diverso e tão rico", afirma.

• NOITE SOLIDÁRIA

Há 21 anos a Noite de Prêmios da Jornada Solidária mantém o posto de um dos eventos mais prestigiados de Belo Horizonte. O encontro, que arrecada fundos para o programa de responsabilidade social dos Diários Associados, lotou o salão do Minas 2, na semana passada.

O apelo atrai muita gente preocupada com o próximo, que entra ano, sai ano, precisa e muito da solidariedade. Mas não fosse Isabela Teixeira da Costa, o evento não teria tamanha dimensão e brilhantismo.



Bem-relacionada e com amigos que estão sempre apoiando a promoção, ela consegue prêmios de qualidade que deixam o público com os olhos brilhando.

Isabela tem carinho especial com o bufê. Tanto que até hoje recebe mensagens com elogios para o serviço de salgados (a cargo do Bouquet Garni, Club do Chef, Cristina Misk, Rullus, D’Gosto, Top Food, Célia Soutto Mayor ) e de doces, com AM Chocolates, Fusion Du Chocolat, Fofíssimo, Eu Caramelo, Mariana Laender, Pera Limonera, Mole Antoneliana, Vó Jovina, Café Beloto e Casa Nicolau Café, para fechar com chave de ouro. Tudo com muita fartura e sabor.

No palco da Noite de Prêmios, Isabela comanda a festa. Como ela tem jogo de cintura e bom humor, a noite é, acima de tudo, divertida.

• CRECHES

Este ano, por causa das chuvas fortes dos últimos dias, ficou decidido que, em caráter emergencial, a Creche Comunitária Recanto Verde será a primeira a receber parte do dinheiro arrecadado na Noite de Prêmios. Os recursos serão usados para refazer o telhado.

Também serão beneficiados o Centro Comunitário Infantil Caminhando com Jesus, no Bairro Camargo; as creches comunitárias Bom Menino, Madre Garcia, Santa Maria Madalena, Vila Piratininga e Vovó Geralda Lucas; a Creche Instituto Batista Itatiaia; e as creches Casinha dos Anjos, Santa Terezinha, Sementes do Amanhã e Escolinha Evangélica de Educação Infantil.

• DE OLHO EM 2025

O próximo ano já traz boas novidades para Flávio Venturini. Ele fechou parceria com a Top Cat, de Steve Altit, que vai resultar em álbum com 12 faixas pela Biscoito Fino, além de turnê nacional reunindo Torcuato Mariano, Jorge Espírito Santo, Alexandre Arrabal e Cesio Lima. O músico mineiro não esconde a emoção "por ter encontrado um empresário experiente como Steve Altit, que acredita no meu trabalho e com quem estamos criando uma nova e importante fase da minha carreira”.

• ADOLESCENTES

A administradora pública mineira Geovana Santos marcou para 30 de novembro o lançamento do livro “O pijama de Nina” (Literíssima Editora). A manhã de autógrafos vai começar às 11h, na Livraria da Rua, na Savassi. A obra, que fala sobre autoestima entre adolescentes, tem ilustrações de Mariana Tavares.





• VISITA GUIADA

Curador da exposição “Arte subdesenvolvida”, Moacir dos Anjos recebe o público para a palestra “Arte e subdesenvolvimento no Brasil” e visita à mostra que segue em cartaz no CCBB BH. Nesta quinta-feira (14/11), a partir das 19h, Moacir vai percorrer as galerias do terceiro andar e o pátio do espaço cultural, apresentando as 130 peças lá expostas, como vídeos, áudios, cartazes, pinturas, instalações e esculturas.

O acesso à palestra e à mostra é gratuito, mediante retirada de ingresso na bilheteria

local ou no site do CCBB BH.