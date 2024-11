Festa em benefício da Jornada Solidária dos Diários Associados reúne mais de 600 pessoas no Salão de Festas do Minas II, em noite descontraída, cheia de alegria e com distribuição de muitos presentes.

No fim, quem mais ganha são as creches beneficiadas pelo programa social. Veja todas as fotos nesta edição.

A Jornada Solidária dos Diários Associados marcou mais um gol de placa na última terça-feira com sua Noite de Prêmios. O famoso e aguardado bingo beneficente mais uma fez foi impecável. O Salão de Festas do Minas II ficou lotado, mesmo competindo com o show de Bruno Mars.

O palco foi pequeno para tantos presentes que foram sorteados. Além dos sorteios, presentes especiais foram prêmios de quem "bingou", como joias de Carla Amorim, Manoel Bernardes, Par Par, Rosália Nazareth, Tianeli, Savine, Talento e Zimbabwe, adega da Suggar com caixa de vinhos Menin Douro

Estates, tapete da Marie Camile, escultura de Leopoldo Martins, colchão da Orientalmedic com mais de mil massagens, jogo de panelas da Frigigold, poltrona Mendeonza da MAC Móveis e luminária da A.de Arte. Um dos presentes que mais fez sucesso foram os kits especiais do Atlético. A disputa

foi grande para ganhar as bolsas recheadas.

O serviço do buffet Célia Soutto Mayor foi impecável e a massa preparada por eles estava deliciosa. Muito elogiado todos os salgados e doces doados por: AM Chocolates, Bouquet Garni, Café Beloto, Casa Nicolau Café, Club do Chef, Cristina Misk, Eu Caramelo, Fofíssimo, Fusion du Chocolat, Mariana Laender, Mole Antonelliana, Pera Limonera, Rullus, D’Gosto, Top Food e Vó Jovina.

A noite contou com apoio também da Central Press, Why Video, Company Events, TV Alterosa, LF Loja das festas, Krug Bier, RD Design e Logistic.

As creches comunitárias abraçadas pela Jornada Solidária dos Diários Associados são: Bom Menino, Caminhando com Jesus do Bairro Camargo, Casinha dos Anjos, Madre Garcia, Recanto Verde, Santa Maria Madalena, Vila Piratininga, Vovó Geralda Lucas, Instituto Batista Itatiaia, Santa Terezinha, Sementes do Amanhã, Escolinha Evangélica de Educação Infantil.