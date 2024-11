Entre as atrações gastronômicas, a queijaria marcará presença; restaurante Montê participa com cardápio de petiscos

Moda, decoração, beleza, bem-estar e gastronomia se encontram neste domingo (24/11), na terceira edição do Mercado Centoequatro. Realizada no prédio histórico de mesmo nome, localizado na Praça Rui Barbosa, a feira reúne aproximadamente 35 expositores locais, unindo a tradição mineira com um toque de modernidade. O evento será realizado das 10h às 17h, com entrada gratuita.



Desde o mês passado, as edições do Mercado Centoequatro vêm ocorrendo quinzenalmente, oferecendo ao público uma variedade de atrações e produtos exclusivos. Na edição de hoje, o restaurante Montê oferecerá um cardápio de petiscos assinado pelo chef Victor Hugo Mello Zuliani.

Além disso, a feira contará com a preparação de uma paella mineira ao vivo e uma seleção de produtos artesanais, incluindo confeitaria, padaria natural e queijaria.



Atividades para crianças

Uma área dedicada ao vintage promete atrair os amantes de brechós, antiquários e discos de vinil. Para as famílias, haverá um espaço infantil estruturado para crianças de 3 a 12 anos, com atividades supervisionadas por monitores. Entre as atrações estão exibição de filmes, gincanas, oficinas, piscina de bolinhas, infláveis e até videogames. A música será comandada pela DJ Andreia Around.



“A nossa feira é cheia de achadinhos e produtos especiais que só podem ser encontrados aqui. É um projeto que fomenta pequenas marcas locais, gerando um espaço de encantamento para os clientes”, afirma a curadora Rebeca Xavier.



O prédio onde o evento ocorre foi inaugurado em 1906, para abrigar a Companhia Industrial Belo Horizonte, a primeira fábrica da capital mineira. Revitalizado em 2009, o espaço se tornou o Centoequatro, com o intuito de ser um polo de cultura e inovação, que agora recebe criadores locais e se propõe a resgatar o charme do Centro da cidade.



“Os olhares de BH estão mais voltados para o Centro. O Centoequatro tem essa função de resgatar o glamour para essa região, que antes era vista como abandonada e perigosa. É um prédio histórico, um dos primeiros do Centro”, comenta Rebeca.



Com experiência prática no empreendedorismo, a curadora, que já teve uma grife própria, a extinta Butic Bardot, conta que um dos maiores objetivos do projeto é trazer visibilidade aos pequenos negócios. “A feira é uma vitrine que proporciona contatos, networking e muita visibilidade às marcas”, afirma.



Além da edição deste domingo, o Mercado Centoequatro terá mais três edições até o fim do ano. Em janeiro, o evento entra em pausa, com retorno previsto para meados de fevereiro.

MERCADO CENTOEQUATRO

Neste domingo (24/11), das 10h às 17h, no Espaço CentoeQuatro (Praça Rui Barbosa, 104 – Centro). Entrada gratuita. Mais informações em @centoequatrobh.