Sempre há muita solidariedade por parte de quem contribui para eventos beneficentes em Belo Horizonte, que não são poucos nem baratos. O exemplo mais recente foi o leilão que marcou o encerramento do jantar Chefs contra o Câncer, que chegou agora à décima edição. O prato de cerâmica com assinaturas dos chefs Caio Soter, Elzinha Nunes, Flávio Trombino, Henrique Gilberto, Leo Paixão, Márcia Nunes e Victor Zuliani foi arrematado por R$ 10 mil, lance dos amigos Arthur Perillo e Paulo Tadeu Figueiredo. Claro que valeu também a desenvoltura de Thiago Romano, que, com bom humor e jogo de cintura, conseguiu simpaticamente aumentar substancialmente o valor do pregão.

O lance inicial foi de R$ 1 mil. O Grupo Marchê – responsável pela gestão do Complexo CentoeQuatro, Montê Bar, onde ocorreu o evento, e Terraço Niê – prometeu dobrar o valor arrecadado no leilão e doar o montante para a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape).

• Mamografia



José Marcílio Nunes Filho, fundador da Cape, foi rápido em seu discurso de agradecimento. Lembrou a importância não só de quem fez as doações, como de quem comprou convites para o jantar. A Casa de Acolhida recebe, em BH, crianças e adolescentes com câncer e familiares. Nunes chamou a atenção para a necessidade da criação de estrutura para exames de mamografia no interior, como forma de prevenir o câncer feminino. Para facilitar as coisas, sugeriu que dois municípios próximos se unam para comprar um aparelho, que poderá atender à demanda das cidades daquela região.



• Despesas



Preocupado em ajudar pacientes de câncer, José Marcílio não esperou pela ação de políticas públicas. Criou o projeto da “carreta oncológica” para circular por regiões muito pobres. Graças ao empresário Pedro Lourenço, do Supermercado BH, colocou em prática este sonho. Reforçou que, apesar da simpatia das pessoas pela Cape, ainda é necessária muita ajuda. O custo mensal da casa soma R$ 200 mil. Como José Marcílio nunca para, ele já anunciou um novo projeto, destinado a crianças autistas, orçado em R$ 22 milhões. E lançou o desafio: “Se nós juntarmos 22 empresários para doar R 1 milhão cada, o sonho sai do papel.”



• Rápido e rasteiro



O evento da Cape em torno da cozinha mineira deixou sugestões que devem ser seguidas. Ninguém tem mais paciência para jantares que parecem sem fim, com oito, dez tempos. Por mais genial que seja o chef, fica longo e arrastado. O jantar de anteontem teve entrada de Caio Soter; peixe de Leo Paixão; carne de Henrique Gilberto (a galinha caipira com cogumelos, folhas de mostarda e avelã foi destaque); e sobremesa de Elzinha Nunes. Assinaram o serviço do receptivo os chefs Victor Zuliani, Márcia Nunes e Flávia Trombino.



• MINAS TÊNIS FAZ 89 ANOS



Com homenagens a personalidades que fizeram a história do Minas Tênis Clube (MTC), a agremiação comemora seus 89 anos nesta sexta (29/11), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O Escudo de Ouro do Mérito Minas-tenista, mais alta comenda concedida em reconhecimento a serviços prestados ao clube, será entregue a Efigênio José Pinto. Ricardo Vieira Santiago, ex-presidente do MTC e vice-presidente do Conselho Deliberativo, será agraciado com o título de sócio benemérito.

Blenda Bartels receberá o diploma de Atleta Ouro do Minas. Entre 1972 e 1983, ela jogou vôlei no MTC e conquistou vários títulos, sendo destaque como levantadora por clubes e pela Seleção Brasileira. Depois da cerimônia, haverá jantar na Arena UniBH. O presidente Carlos Henrique Martins Teixeira, o vice-presidente Wagner Furtado Veloso e o presidente do Conselho Deliberativo, Kouros Monadjemi, farão as honras da casa.