Projeto que chega à sua décima edição, Chefs Contra o Câncer reúne, terça-feira (26/11), no CentoeQuatro, Márcia e Elzinha Nunes, filhas da saudosa Dona Lucinha; Flávio Trombino (Restaurante Xapuri); Leo Paixão (Glouton); Caio Soter (Pacato); Henrique Gilberto (Cozinha Tupis); e Victor Hugo Zuliani (Montê e Terraço Niê) para evento em prol da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape). O jantar terá harmonização de vinhos pelo sommelier e chef Rodrigo Fonseca, do Taste-Vin, show da cantora Mariana Sobreira e exibição do documentário “Três Marias”, dirigido por Lorena Martins, que retrata Dona Lucinha, Dona Nelsa e Maria Stella Libânio, as matriarcas da culinária mineira. O encontro conta com a parceria do Complexo CentoeQuatro, Verdemar, Belíssima, Vagalumens, 100% Eventos, Viber, Romano Comunicação, Dezoito Comunicação, 3 Corações, Equipe1 e Verde Que Te Quero Verde.



CAPE

A Casa de Acolhida Padre Eustáquio atua desde 2013 recebendo crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e outras doenças não-infecciosas, e suas famílias, com apoio psicológico e social individualizado, orientação nutricional, fonoaudiologia, fisioterapia, acupuntura, ensino reconhecido pelo MEC, cursos de artesanato, oficinas de informática e palestras, entre outras atividades culturais e de entretenimento. Oferece ainda cinco refeições diárias, leitos com acompanhantes, lavanderia e transporte. Ao longo desse período, mais de 1.200 crianças e suas famílias foram assistidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

DESFILE LITERÁRIO

A escritora Carla Madeira será a homenageada do Samba Queixinho no carnaval 2025. Fundador da agremiação carnavalesca, um dos maiores sucessos na folia da capital mineira, Gustavo Queixinho conta que as homenagens que o bloco faz, ao longo dos anos, além da reverência, também tem um tom de provocar as pessoas a pensarem o porquê de homenagear tal pessoa. "No caso da Carla, isso fica mais evidente, pois é uma escritora de best-seller. E o que o carnaval tem a ver com literatura? Tudo, pois os livros da Carla trazem romances e narrativas do cotidiano comuns a todas e todos. Além de encantador, é potente, real e fiel à vivência do dia a dia. Será um desfile literário", avisa. O desfile está marcado para domingo, 2 de março, a partir das 13h30, no entorno da Praça da Liberdade.

A VEZ DE "BABY"

Depois de acompanhar a exibição especial do premiado "Baby", de Marcelo Caetano, no encerramento do 34° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, na semana passada, o ator mineiro João Pedro Mariano está ansioso para a estreia do longa em Minas Gerais. "Estou muito empolgado, meu estado natal, onde nasci e tenho muitos amigos. Sinto que em cada estado e país que passamos, o filme toca de forma diferente cada pessoa. É muito bonito", reforça ele, que foi eleito o melhor ator no Festival do Rio. No mesmo evento, o longa conquistou também os prêmios de melhor filme (junto com “Malu”), melhor direção de arte e Prêmio Especial do Júri.

***



O filme, que acompanha a intensa relação entre o jovem Wellington/Baby (João Pedro Mariano), que foi abandonado pelos pais, e o garoto de programa Ronaldo (Ricardo Teodoro), também conquistou prêmio de melhor ator revelação para Ricardo Teodoro na 63ª Semana da Crítica do Festival de Cannes; melhor filme LGBTQIAP+ no Festival de Quezon nas Filipinas; e foi premiado nos Estados Unidos como melhor filme internacional no NewFest, festival anual de cinema LGBTQIA+ sediado em Nova York; e melhor filme no OUTshine LGBTQIA+ Film Festival, em Miami. “Baby” ainda foi destaque em Lima (melhor filme LGBTQIA+ e melhor atuação para Ricardo Teodoro) e em San Sebastián (Sebastiane Latino, concedido ao melhor filme queer latino do ano); além de ter conquistado o prêmio de melhor filme no Festival de Biarritz, na França.

PREVENÇÃO

O médico cirurgião vascular, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), Josualdo Euzébio Silva, participa de mais uma edição do VEITH Symposium, que termina sábado (23/11), em Nova York. O foco do evento é a conscientização e prevenção do aneurisma cerebral, assim como apresentações sobre as novidades da área, com pesquisas que buscam, cada vez mais, aprimorar o diagnóstico e tratamento das condições vasculares.