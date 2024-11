No primeiro ano em que o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é instituído como feriado nacional, uma vasta e diversificada programação que tem como foco a luta antirracista e a valorização da ancestralidade africana ocupa diversos espaços e equipamentos culturais de Belo Horizonte.



O Memorial Vale, por exemplo, atua em duas frentes distintas. Com sua sede, na Praça da Liberdade, em reforma, as atividades estão sendo desenvolvidas de forma itinerante. Uma delas é a oficina “Voz, tambor, escuta e imaginação”, que será ministrada pela cantora e pesquisadora paulista Fabiana Cozza no Museu Mineiro. Ela explica se tratar de uma dinâmica concebida a partir da tese de doutorado que defende na Unicamp e que é aberta ao público em geral – músicos e não músicos.



“Acho fundamental a gente democratizar esse espaço do acesso e do estudo”, diz, apontando que, até onde sabe, a relação da voz com o tambor, a despeito de corrente na cultura brasileira, ainda não havia sido sistematizada como campo de estudo acadêmico. “Nosso público são pessoas que nunca tiveram condições de uma formação especializada como esta”, afirma.



O outro espaço que o Memorial Vale ocupa com sua itinerância é o Bar do Cacá, no bairro São Paulo, onde será realizado, hoje, o Samba da Consciência Negra. A DJ Camis abre os trabalhos, às 14h. Em seguida, a cantora Adriana Araújo assume o palco. A programação continua com o grupo Tradicionalmente, que contabiliza 33 anos de história. Quem fecha a celebração é Waldir Gomes e Banda, transitando tanto pela tradição quanto pela contemporaneidade do gênero.



Concerto

Adriana Araújo encerra sua participação no festejo do tradicional reduto do samba e, poucas horas depois, divide o palco do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob regência do maestro convidado Angelo Rafael Fonseca, e com a cantora Nath Rodrigues – outra convidada especial do concerto que focaliza a produção de compositores negros brasileiros desde o século 19 até a atualidade.



A Fundação Clóvis Salgado transborda sua homenagem à cultura afro-brasileira para 2025, quando, entre janeiro e março, a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais recebe uma exposição de fotógrafas e fotógrafos negros, em uma parceria com o Iepha. Já entre fevereiro e março, o ator, comediante, cantor, produtor e compositor mineiro Grande Otelo (1915-1993) ganha uma mostra dedicada à sua trajetória no Cine Humberto Mauro.



Na Biblioteca Pública Estadual, o Dia da Consciência Negra será comemorado com o 8º Festival Moda Contemporânea Mineira (FMCM). O evento celebra os 110 anos da escritora Carolina Maria de Jesus e os 70 anos do equipamento cultural que o recebe, com uma programação que prevê, até a próxima sexta-feira (22/11), música, exposições de artes visuais, palestras, seminários, desfile de moda e outras ações.



“Todos os empreendedores e artistas que se conectam a algum braço da inclusão, da sustentabilidade e da diversidade foram contemplados”, diz Aldo Clécius, responsável pela criação, em 2017, da plataforma que funciona como uma rede aberta colaborativa e que sustenta o festival. Concomitantemente a ele, será realizada, hoje, a 15ª Marcha da Consciência Negra, com o tema “Povo preto em luta por reparações e pelo bem viver”.



Ofélia Hilário, da Coordenação Nacional de Entidades Negras e da Articulação das Mulheres Negras pela Marcha Nacional 2025, afirma que “para além das denúncias e lutas de enfrentamento ao racismo que travamos cotidianamente, este ano temos que comemorar o dia 20 de novembro como primeiro feriado nacional, o que atende a uma reivindicação histórica do movimento negro brasileiro com vistas ao reconhecimento de Zumbi e Dandara como heróis nacionais”.



Festival

Na casa de shows A Autêntica, segue a programação do festival Urban Afro Jazz, que teve início ontem. Hoje se apresentam a pianista, cantora e compositora Maíra Freitas; o também pianista, cantor e compositor Jonathan Ferr; e o trombonista, cantor e compositor Josiel Konrad. Na quinta-feira (21/11), o público confere shows de Leonardo Brasilino, Delvon Lamarr Organ Trio e Glaw Nader, idealizadora do evento. “A proposta é criar um ambiente onde a história do jazz seja contada e onde o povo negro possa se ver no palco e nas músicas”, diz.



A Casa Fiat de Cultura realiza, hoje, o que batiza como um “passeio pela história”, intitulado “Vozes ancestrais: memórias negras no Largo do Rosário”. No Cine Theatro Brasil Vallourec, a Orquestra Opus recebe, também neste Dia da Consciência Negra, o cantor e compositor Chico César. Já o Museu Inimá de Paula inaugura a exposição “Retrato de pertencimento”, de Alyson Carvalho, que celebra a ancestralidade e aponta para o futuro coletivo.

Na Pampulha

Com o tema “Museus Pampulha: Ausências e presenças do negro na arte brasileira”, os espaços culturais da região que é um cartão-postal da cidade abrigam atividades interativas, incluindo ciclos de palestras, oficinas criativas, apresentações artísticas e baile comemorativo. A abertura da programação, hoje, das 10h às 12h, será com “Mestre Ray: Apresentações culturais de matriz africana”. Realizada nos jardins do Museu Casa Kubitschek, a ação homenageia a capoeira como instrumento de emancipação e resistência afro-brasileira. O maculelê e o samba de roda também estarão presentes. A celebração segue até o dia 29, quando será realizado o Baile das Princesas Pretas”, na Casa do Baile.

Confira a programação comemorativa em BH

O Dia da Consciência Negra é tema de uma série de atividades na capital mineira, incluindo diversas opções gratuitas. Veja a seguir.

8º FESTIVAL MODA CONTEMPORÂNEA MINEIRA



O evento começa às 8h, na Biblioteca Pública Estadual (Praça da Liberdade, 21, Savassi), com o seminário “Carolina Maria de Jesus – Olhares interdisciplinares”. Às 10h40, haverá workshop com o tema “Mercado de moda, arte e cultura mineira – Cases e oportunidades para novos”. Das 18h15 às 19h, noite de lançamentos e autógrafos de livros de autores pretos – “Cura e transformação: um guia para a alma feminina”, de Rosana Bastos; “Racismo estético: descolonizando mentes”, de Seu João; e “Suplemento G Especial – Carolina Maria de Jesus”.



A abertura oficial do evento acontece das 19h às 19h40. Das 19h45 às 20h15 será realizada uma homenagem a personalidades pretas que contribuíram historicamente para a causa negra em Belo Horizonte. A programação se encerra com show da escola de samba Leões da Lagoinha e desfile coletivo em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Entrada gratuita para todas as atividades

Também no âmbito do festival, será realizada, a partir das 15h, a 15ª Marcha da Consciência Negra, com início na Praça Sete e término no Parque Municipal, com o tema “Povo preto em luta por reparações e pelo bem viver”.

SAMBA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

. No Bar do Cacá (Rua Andiroba, 20, bairro São Paulo). Das 14h à 0h, com apresentações de DJ Camis, Adriana Araújo, Grupo Tradicionalmente e Waldir Gomes e Banda. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no site do Memorial Vale.

FESTIVAL URBAN AFRO JAZZ

Com apresentações de Maíra Freitas, Jonathan Ferr e Josiel Konrad, hoje, a partir das 20h, e de Leonardo Brasilino, Glaw Nader e Delvon Lamarr Organ Trio. Amanhã, também a partir das 20h, na casa de shows A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos para cada dia a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

A cantora e pianista Maíra Freitas se apresenta hoje no festival Urban Afro Jazz, na casa de shows A Autêntica Urban Afro Jazz/Divulgação

“MESTRE RAY: APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE MATRIZ AFRICANA”

Evento com jogos de capoeira, cortejo da Orquestra de Berimbaus, maculelê e samba de roda, das 10h às 12h, no Museu Casa Kubitschek (Av. Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Pampulha). Entrada gratuita.

ORQUESTRA SINFÔNICA DE MINAS GERAIS

Sob a regência de Angelo Rafael Fonseca e com participações especiais das cantoras Nath Rodrigues e Adriana Araújo, a orquestra apresenta “Concertos da Liberdade em comemoração pelo Dia da Consciência Negra”, às 20h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.357, Centro). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do Palácio das Artes e pela plataforma Eventim.

“VOZES ANCESTRAIS: MEMÓRIAS NEGRAS DO LARGO DO ROSÁRIO”

Passeio pela história, das 10h30 às 12h, partindo da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários) até o Largo do Rosário. Participação gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Obra de Chico César ganha releitura orquestral em Belo Horizonte Ana Lefaux/divulgação

ORQUESTRA OPUS COM CHICO CÉSAR

Show às 21h, no Grande Teatro Unimed-BH do Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro). Ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

Foto da exposição "Retratos de pertencimento", de Alyson Carvalho Alyson Carvalho/Divulgação

“RETRATO DE PERTENCIMENTO”

Exposição de Alyson Carvalho, a partir de hoje até o dia 20 de dezembro, no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1.201, Centro), com horário de visitação às terças, quartas, sextas e sábados, das 10h às 18h30; quintas, das 12h às 20h30; domingos e feriados, das 10h às 16h30. Entrada gratuita.





“VOZ, TAMBOR, ESCUTA E IMAGINAÇÃO”

Oficina com a cantora e pesquisadora Fabiana Cozza, nesta quinta-feira (21/11) e sexta-feira (22/11), das 17h às 20h, no Museu Mineiro (Av. João Pinheiro, 342, Lourdes). Inscrições gratuitas e limitadas, pelo https://form.jotform.com/243123124302034 (prioridade para pessoas pretas, periféricas, LGBTQIAPN+ e indígenas).