Nesta quarta-feira, 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A data que relembra a morte do líder do Quilombo dos Palmares, em 1695, se tornou Feriado Nacional a partir de dezembro de 2023. Com isso, nesta quarta-feira (20/11), alguns órgãos e equipamentos da Prefeitura de Belo Horizonte terão alterações no funcionamento. Vale lembrar que o comércio poderá funcionar na cidade.





O Dia Nacional da Consciência Negra foi instituído em 2011 pela presidente Dilma Rousseff. O título de feriado nacional, contudo, veio apenas em dezembro do ano passado. Antes disso, apenas os estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo já tinham a data como feriado.





Na capital mineira, além do feriado nacional, o dia 20 de novembro passou a ter também o título de feriado municipal a partir de abril deste ano.

Confira o funcionamento da PBH no dia 20 de novembro





Zoobotânica





Zoológico e Jardim Botânico

Horário: das 8h às 17h (entrada até às 16h).





Aquário do Rio São Francisco

Horário: das 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h).







Parques





Parques abertos

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Parque Julien Rien)

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Rosinha Cadar

Parque Municipal das Mangabeiras Maurício Campos

Parque da Serra do Curral

Mirante do Mangabeiras

Parque Ecológico Francisco Lins do Rego - Ecológico da Pampulha

Parque Mata das Borboletas

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara

Parque Municipal Ursulina de Andrade Melo

Parque Cássia Éller

Parque da Vila Santa Sofia

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque José Lopes dos Reis

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Orlando de Carvalho Silveira

Parque Municipal Professor Marcos Mazzoni

Parque Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Professor Guilherme Lage

Parque da Matinha

Parque da Vila Pantanal

Parque Carlos de Faria Tavares

Parque do Bairro Havaí

Parque Jacques Cousteau

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Roberto Burle Marx





Os Parques do Conjunto Estrela Dalva, Bandeirante Silva Ortiz, Jardim das Nascentes, Alexander Brandt e Marcus Pereira Mello estarão fechados no feriado de 20/11 (quarta-feira).





O Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado está fechado temporariamente.

Cemitérios públicos municipais





Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. Não haverá atendimento administrativo.





Assistência social





Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funcionarão no dia 20 de novembro





Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionarão no dia 20 de novembro





Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS





Não funcionarão no dia 20 de novembro





Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)





Não funcionará no dia 20 de novembro

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)





Não funcionará no dia 20 de novembro.





Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar





Funcionam normalmente.





Central de Vagas do SUAS





Plantão 24h no dia 20 de novembro, pelo telefone (31) 98872-2023.





Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)





Funciona no dia 20 de novembro, das 8h às 12h.





Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)





Funciona no dia 20 de novembro, das 8h às 12h.





Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)





Funciona no dia 20 de novembro, das 8h às 15h.





Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)





Funciona no dia 20 de novembro, das 8h às 16h.





Serviço Especializado em Abordagem Social





Funciona no dia 20 de novembro, das 9h às 21h.





Serviço de Atenção ao Migrante





Não funcionará no dia 20 de novembro









Sepultamento Gratuito





Plantão no dia 20 de novembro, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.







Segurança alimentar e nutricional







Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará no dia 20 de novembro





Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN





Não funcionará no dia 20 de novembro





Feira Coberta do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)





Funcionamento no dia 20 de novembro, das 7h às 13h.





Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)





Não funcionará no dia 20 de novembro





Direto da Roça





Funcionamento facultativo no dia 20 de novembro.





FECOPE - Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)





Funcionamento no dia 20 de novembro, das 7h às 13h





Feira de Orgânicos





Funcionamento facultativo no dia 20 de novembro.





Feiras Livres





Funcionamento facultativo no dia 20 de novembro.

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais





Funcionamento facultativo no dia 20 de novembro





Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco)





Não funcionará no dia 20 de novembro





Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)





Funcionamento no dia 20 de novembro, das 7h às 13h.

Programa Abastecer





Funcionamento no dia 20 de novembro, das 7h às 13h





Restaurantes Populares I, II, III e IV





Funcionamento no dia 20 de novembro com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, em todas as unidades.





Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás





Não funcionará no dia 20 de novembro.

Direitos de cidadania





Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912





Atendimento 24h no dia 20 de novembro, no Plantão Centralizado.







Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)





Não funcionará nos dias 20 de novembro





Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)





Não funcionará no dia 20 de novembro





Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)





Não funcionará no dia 20 de novembro





Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)





Não funcionará no dia 20 de novembro







Saúde





Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação (CINT), SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno e Centros de Referência em Saúde Mental

Funcionam normalmente, 24 horas.





Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE)

Funciona das 8h às 18h.





Centros de Saúde, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, os Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Teleconsultas, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Convivência, Academias da Cidade, Farmácia Regional, Laboratórios regionais e central, Centros de Esterilização, os Centro de Esterilização, os Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e os Centros de especialidades odontológicas

Não funcionam





Limpeza urbana





A coleta de resíduos domiciliares será realizada normalmente no dia 20 de novembro. Já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.









BH Resolve





BH Resolve estará fechado no dia 20 de novembro (quarta-feira). A unidade não funciona aos finais de semana. O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter mais informações.





Postos do Sine





Barreiro e BH Resolve: Fechados.







Procon municipal





Fechado.





Posto de atendimento da sala mineira do empreendedor





Fechado.







Escola profissionalizante Raimunda da Silva Soares





Fechada.







Equipamentos culturais





Museu Histórico Abílio Barreto

Funcionamento normal no dia 20, das 10h às 18h





Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Funcionamento normal no dia 20, das 10h às 18h





Museu da Moda

Funcionamento normal no dia 20, das 10h às 18h.





Museu da Imagem e do Som

Funcionamento normal no dia 20, das 10h às 18h.





Museu Casa Kubitschek

Funcionamento normal no dia 20, das 10h às 18h





Cine Santa Tereza

Sem programação no dia 20/11





Teatro Francisco Nunes

Sem programação no dia 20/11





Teatro Marília

Sem programação no dia 20/11





Teatro Raul Belém Machado

Sem programação no dia 20/11





Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado no dia 20







Pontos de informações turísticas





CAT Sede

Fechado.





CAT Veveco

Aberto das 8h às 17h.





CAT Mercado das Flores

Aberto das 8h às 14h.





Segurança





Guarda Municipal

Trabalha normalmente.





Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal.





Defesa Civil





Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864







Trânsito e transporte





O Transporte Coletivo de Belo Horizonte vai operar, no dia 20, com quadro de horários de feriado.