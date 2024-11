Homem foi preso com um revólver calibre 32, cinco munições intactas e uma deflagrada

Um homem, de 47 anos, foi preso por tentativa de feminicídio no bairro Timotinho, em Timóteo, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A informação foi compartilhada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (19/11).





Segundo o registro policial, o suspeito se aproximou do local de trabalho da ex-companheira, sacou uma arma de fogo e fez um disparo.





Com base nas informações fornecidas pela vítima, a polícia iniciou rastreamento na região e localizou o suspeito com um revólver calibre 32, cinco munições intactas e uma deflagrada.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tem passagens por homicídio, ameaça e é reincidente em ocorrências no contexto da Lei Maria da Penha.





Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

