Um homem, de 36 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (18/11), no bairro Distrito Industrial do Jatobá, na Região do Barreiro de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia chegou até o endereço do suspeito depois de receber informações anônimas de que o suposto autor de um homicídio ocorrido no domingo (17/11) deixou armas e drogas com o cunhado.





A polícia montou operação no local e cercou a casa do suspeito. Ao notar a presença da polícia, o homem correu para os fundos do imóvel, acessou a rua e arremessou um objeto na via. Durante a perseguição, o material dispensado pelo suspeito, uma arma calibre 38, foi recuperado.

Pouco depois, o homem foi alcançado e detido. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito é conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e suspeito de ser gerente da venda de entorpecentes na região.

Dentro da residência, o homem indicou onde armas e drogas estavam escondidas. Questionado, o suspeito relatou que o cunhado era o responsável pelo homicídio ocorrido no domingo e que estava guardando o material para ele até o cunhado voltar.

Sobre a arma dispensada na rua por ele, o homem afirmou que está jurado de morte por ser cunhado do autor do homicídio do último domingo e que temia represálias de gangues rivais.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ele foi encaminhado para a delegacia. A polícia apreendeu uma escopeta calibre 12, dois revólveres calibre .38, um revólver calibre 32, 23 munições, 40 pedaços de maconha, 606 buchas de maconha, 101 porções de maconha, 209 pedras de crack e 33 pinos de cocaína.