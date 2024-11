O grupo Bee Gees lançou sucessos como 'Holiday' e 'To Love Somebody'

Colin Petersen, o primeiro baterista do icônico grupo australiano Bee Gees, faleceu aos 78 anos nessa segunda-feira (18/11). A notícia foi confirmada pela página oficial do grupo tributo “Best of The Bee Gees” no Facebook. A causa da morte não foi divulgada.

Petersen, também conhecido como “Smiley”, foi um membro essencial do grupo entre 1966 e 1969, contribuindo para sucessos como “Holiday” e “To Love Somebody”. Ele também participou de álbuns como “Bee Gees’ 1st” e “Cucumber Castle”. Nos últimos anos, Petersen estava em turnê com o grupo tributo “Best of The Bee Gees” e sua última apresentação foi em Bundaberg, Queensland, no sábado (16/11).

A página oficial do grupo tributo expressou profundo pesar pela perda de Petersen, destacando sua amizade e carinho. “Nós não sabemos como continuar sem seu sorriso brilhante e sua profunda amizade. Amamos você, Col. Descanse em paz”, disse a postagem.

Colin “Smiley” Petersen esteve no Bee Gees de 1966 a 1969. Ele estudou na mesma escola que os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, fundadores do grupo, mas se reconectou com eles apenas ao se mudar da Austrália para a Inglaterra.

Uma briga entre os membros resultou na saída de Robin Gibb, que se sentia desfavorecido, e Vince Melouney, que também deixou o grupo. Colin continuou tocando com Barry e Maurice até ser dispensado e substituído por Geoff Bridgeford.