Beyoncé fará show no dia 25 de dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Natal deste ano vai ser ao ritmo de Beyoncé. A cantora americana anunciou nas redes sociais que vai fazer um show ao vivo no serviço de streaming Netflix.





Ela vai performar no dia 25 durante o intervalo do jogo da liga de futebol americano entre os times Houston Texans e Baltimore Ravens, em sua cidade natal, Houston, no Texas.

A cantora postou um vídeo em que aparece de pé em cima de um carro coberto de rosas vermelhas, um vestido nas cores branco, azul e vermelho, um chapéu branco estilo country e segura uma bola de futebol americano. Ao fundo, toca um trecho da música "American Requiem", uma das faixas do disco.





O evento vai ser a primeira apresentação ao vivo de Beyoncé após o lançamento do álbum de country Cowboy Carter.

