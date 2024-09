No último dia 4 de setembro, a popstar Beyoncé comemorou mais um aniversário. A artista, uma das mais influentes da música pop global neste século, desde como membro do Destiny's Child, até os dias atuais, consagrada em sua carreira solo, a cantora tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua voz e presença

de palco marcantes.

Reconhecida por lançar hits de sucesso, em 12 de fevereiro, Beyoncé trouxe à tona seu lado country, lançando Texas Hold 'Em, que rapidamente se tornou a faixa mais tocada na Deezer. A música impulsionou um aumento geral de 585% em reproduções da artista na plataforma em comparação com o início do ano.

Esses dados foram analisados pela Deezer dentro do período de 2 de setembro de 2023 a 2 de setembro de 2024. As cidades com maior pico de streams sobre a obra de Beyoncé são: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.

Ainda de acordo com a Deezer, 66% dos assinantes que ouvem Beyoncé na Deezer são do público masculino e, 34%, do feminino. A faixa etária que mais escuta a obra da popstar é a de 26 a 35 anos, com 51,79%, seguida dos ouvintes que estão entre 18 e 25 anos, com 22,27%

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Beyoncé na Deezer:

1. Texas Hold 'Em

2. Cuff it

3. Halo

4. Il Most Wanted

5. Crazy In Love

6. Break My Soul

7. Alien Superstar

8. If I Were a Boy

9. Heated

10. Irreplaceable