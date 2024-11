Durante um show em Florianópolis, em Santa Catarina, nessa sexta-feira (15/11), a cantora Ivete Sangalo, conhecida por sua espontaneidade e bom humor, surpreendeu o público ao compartilhar alguns momentos íntimos. “Segundo a artista, quando o marido não está em casa, ela transa com ela mesma. “Às vezes transo comigo mesma”, disse.

“Às vezes eu acordo, Daniel viaja, eu acordo, puxo o travesseiro e não encontro nada. Eu falo: ‘espera aí, você está aqui com você, p***a!’. Que oportunidade fod*!. Eu que sempre sonho em dormir comigo mesma”, afirmou.

A frase, dita em tom de brincadeira, foi uma metáfora para o amor-próprio. Ivete aproveitou a oportunidade para incentivar o público a se valorizar. “Eu me amo tanto que às vezes me pego pensando: ‘Poxa, sou incrível’. A gente precisa se olhar com carinho, sabe? Cuidar da gente mesmo”, afirmou.