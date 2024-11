Já imaginou ter um batmóvel em sua garagem? Pois é. Para quem é fã do Batman, esse sonho pode se tornar realidade. A Warner Bros. colocou à venda dez veículos icônicos do super-herói no site da Wayne Enterprises, empresa licenciada que comercializa produtos exclusivos inspirados no universo do Homem-Morcego. O preço de cada automóvel é de US$ 3 milhões, aproximadamente R$ 17,2 milhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Embora o carro não possa circular nas ruas, ele impressiona pelas especificações: é feito em fibra de carbono, pesa 2,5 toneladas e é equipado com um motor V8 da General Motors, com 532 cv. Cada batmóvel, utilizado no filme Batman: "O Cavaleiro das Trevas" (2008), terá um chassi tubular de aço aeronáutico e uma carroceria composta por Kevlar (uma fibra sintética), fibra de carbono, vidro e metal.





Os engenheiros buscaram ser fiéis ao modelo original, replicando elementos até na configuração do painel, o que torna o Batmóvel uma verdadeira peça de colecionador. A cabine conta com GPS, ar-condicionado, materiais em alcântara e uma tela de 10 polegadas. Os modelos possuem dois assentos, uma tela adicional, motor com turbina a jato simulado e um sistema que entrega cortina de fumaça.





A empresa responsável não divulgou detalhes específicos sobre o interior do veículo. As primeiras unidades devem ser entregues cerca de 15 meses após o depósito inicial dos compradores.