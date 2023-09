677

O Batman apareceu pela primeira vez em 1939 DC Comics

Os fãs do mundo geek comemoram neste sábado (16/9) o Dia do Batman. O herói da DC é um dos mais famosos do mundo, e tem uma data especial para quem acompanha, seja nos quadrinhos, seja nos cinemas, o Homem-Morcego.

A comemoração acontece desde 2014, quando a DC Comics decretou um dia especial ao herói para celebrar o aniversário de 75 de Bruce Wayne. Hoje, ele completa 84 anos desde sua primeira aparição.

O personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1939. O Batman foi criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger a partir de uma demanda da própria DC, que queria um novo herói depois do grande sucesso do Superman.Com a identidade secreta de Bruce Wayne, o herói é um bilionário introvertido e traumatizado pelo assassinato de seus pais, quando ainda era criança. Ele criou um arsenal de tecnologia para se vingar das mortes dos pais e combater o crime na fictícia cidade de Gotham.

Durante o Dia do Batman, além da tag em alta nas redes sociais, os fãs fazem cosplay e se dedicam a comentar os melhores momentos da história do herói. Para comemorar, a Panini, editora dos quadrinhos no Brasil, anunciou o lançamento da nova HQ, chamada ‘Batman: a gárgula de Gotham’.

Os canais Warner Channel, TNT e Space contam com uma programação especial em celebração ao Batman Day em 16 de setembro. Na Space, os fãs vão poder assistir aos filmes ‘Batman: o retorno’ e ‘Batman begins’. A TNT também exibe ‘Batman: o retorno’’, além de ‘Batman: o cavaleiro das trevas ressurge’.

Já a Warner Channel tem na sua programação de hoje ‘Batman vs Superman: o despertar da justiça’ e ‘Liga da Justiça’. Quem quiser maratonar os filmes do herói pode conferir também no streaming HBO Max, que possui sete filmes no catálogo.

Os fãs que estiverem em São Paulo vão poder curtir uma programação especial, com uma corrida noturna do personagem, Bat-sinal no céu, mural exclusivo no beco do Batman e outras ativações.