Batman tem a melhor estreia de 2022 no Brasil e nos EUA

Com seu Bruce Wayne atormentado à la Kurt Cobain, o ator Robert Pattinson mostra ter fôlego de super-herói. Nos Estados Unidos e Canadá, “The Batman” foi o primeiro filme do ano a chegar a US$ 100 milhões de arrecadação no final de semana de estreia, informaram analistas do setor.









No Brasil, “The Batman” ultrapassou 2,2 milhões de espectadores – é a melhor estreia deste ano. No último fim de semana, o longa atraiu 1,5 milhão de espectadores às salas de cinema, arrecadando cerca de R$ 31 milhões entre quinta-feira (3/3) e domingo passado (5/3).











De acordo com o portal Filme B, especializado em cinema, o longa está sendo exibido em cerca de 2,4 mil salas. Em BH, pode ser assistido em 29 salas.





“The Batman” é o primeiro filme solo do herói desde a Trilogia Cavaleiro das Trevas, em 2012. O cineasta Matt Reeves faz uma abordagem em clima noir da saga do Homem-morcego. Numa Gotham City corrupta e desesperançada, ele luta para impedir a série de crimes planejada pelo vilão Charada (Paul Dano).





Além de Pattinson, o elenco conta com Zöe Kravitz (Mulher-Gato), Colin Farrell (Pinguim), Jeffrey Wright (James Gordon) e Andy Serkis (mordomo Alfred Pennyworth), entre outras estrelas de Hollywood.





“Homem-Aranha: sem volta para casa”, da Sony, foi o único filme durante a pandemia a superar US$ 100 milhões nas bilheterias em seu fim de semana de estreia nos EUA, faturando cerca de US$ 260 milhões em dezembro de 2021, mês em que foi lançado.





“Uncharted – Fora do mapa”, filme de aventura da Sony estrelado por Tom Holland, caiu para o segundo lugar nas bilheterias americanas, com US$ 11 milhões. Desde seu lançamento, arrecadou cerca de US$ 100 milhões. A comédia “Dog”, de Metro Goldwyn Mayer, ocupa o terceiro lugar, com US$ 6 milhões. (Com AFP)





BAT-NÚMEROS



» “Batman”, de Tim Burton, estrelado por Michael Keaton

Data de estreia (EUA): 23 de junho de 1989

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 40,5 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 251,1 milhões





» “Batman: o retorno”, de Tim Burton, estrelado por Michael Keaton

Data de estreia (EUA): 19 de junho de 1992

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 45,6 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 162,8 milhões





» “Batman eternamente”, de Joel Schumacher, estrelado por Val Kilmer

Data de estreia (EUA): 16 de junho de 1995

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 52,8 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 184 milhões





» “Batman e Robin”, de Joel Schumacher, estrelado por George Clooney

Data de estreia (EUA): 20 de junho de 1997

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 42,8 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 107,3 milhões





» “Batman begins”, de Christopher Nolan, estrelado por Christian Bale

Data de estreia (EUA): 15 de junho de 2005

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 48,7 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 205,3 milhões





» “Batman: o cavaleiro das trevas”, de Christopher Nolan, estrelado por Christian Bale e Heather Ledge

Data de estreia (EUA): 18 de julho de 2008

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 158,4 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 533,7 milhões



Christian Bale como o Cavaleiro das Trevas



» “Batman: o cavaleiro das trevas ressurge”, de Christopher Nolan, estrelado por Christian Bale

Data de estreia (EUA): 20 de julho de 2012

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 160,8 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 448,1 milhões





» “Batman vs. Superman: a origem da justiça”, de Zack Snider, estrelado por Ben Affleck e Henry Cavill

Data de estreia (EUA): 25 de março de 2016

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 166 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 330,3 milhões





» “Liga da Justiça”, de Zack Snider, estrelado por Ben Affleck, Gal Gadot e Henry Cavill

Data de estreia (EUA): 17 de novembro de 2017

Bilheteria de estreia (EUA): US$ 93,8 milhões

Bilheteria final (EUA): US$ 229 milhões