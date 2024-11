Apaixonado por carros esportivos, Rod Stewart, 79, é dono de uma luxuosa coleção de veículos das renomadas marcas italianas Ferrari e Lamborghini. No entanto, o intérprete de "I Don't Want to Talk About It" e "Forever Young" tem pensado em desfazer do acervo, e o motivo chama a atenção: a má condição das estradas do Reino Unido. Isso mesmo, as rodovias inglesas estão repletas de buracos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Rod desabafou sobre o assunto para seus seguidores. "Sou extremamente afortunado e eternamente grato por ser proprietário destes cinco lindos carros esportivos híbridos que, na minha opinião, são verdadeiras 'obras de arte'. Infelizmente, devido aos muitos buracos em nossas estradas, talvez seja necessário procurar novos proprietários para eles", lamentou.





O cantor britânico ainda lembrou que a paixão por carros é antiga. "Dirijo esses carros italianos icônicos desde a década de 1970. Adoro. Amo os meus carros", comentou Stewart, que também agradeceu aos fãs pelo apoio ao seu trabalho, o que lhe possibilitou construir a luxuosa coleção. "Este post é para meus fãs: obrigado, porque vocês são a única razão de eu tê-los."





Por fim, ele encerrou a publicação com um recado direto aos haters, antecipando possíveis críticas sobre a possibilidade de se desfazer da coleção. "Não se preocupem, porque eu não leio e nunca leio os comentários", concluiu Stewart, que no início do anos vendeu os direitos de suas músicas. Segundo o jornal o The Wall Street Journal, a empresa Iconic Artist Group adquiriu o catálogo musical, gravações e imagens por cerca de US$ 100 milhões (R$ 611 milhões).