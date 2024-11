O ator Sylvester Stallone, de 78 anos, rasgou elogios a Donald Trump no palco de um evento do presidente eleito dos Estados Unidos em Mar-a-Lago nessa quinta-feira (14/11), elogiando-o como o "segundo George Washington".





Os dois apertaram as mãos antes do discurso principal de Trump no evento que ocorreu no resort de luxo do republicano em Palm Beach, Flórida.





Stallone abriu seu discurso com uma comparação traçando conexões entre Trump, Jesus Cristo e seu personagem boxeador, Rocky Balboa. "Quando fiz 'Rocky', se vocês se lembrarem, a primeira imagem era uma foto de Jesus", disse. "Era uma igreja que tinha sido transformada em um ringue de boxe."





Na cena de abertura do filme, lembrou, "a imagem se afasta de Jesus para Rocky sendo atingido". "E naquele momento, ele era uma pessoa escolhida. E foi assim que comecei a jornada. Algo ia acontecer. Este homem passaria por uma metamorfose e mudaria vidas - assim como o presidente Trump", declarou o ator.





"Estamos na presença de um personagem realmente mítico. Eu amo mitologia", disse também Stallone ao falar do presidente eleito. "Ninguém no mundo poderia ter feito o que ele fez. Então, estou impressionado."





"Vou apenas dizer isso - e falo sério", continuou. "Quando George Washington defendeu seu país, ele não tinha ideia de que iria mudar o mundo. Porque, sem ele, você poderia imaginar como o mundo seria. Adivinhe? Temos o segundo George Washington. Parabéns!".