Rod Stewart estabeleceu o recorde de público em show na praia mais famosa do Rio e dificlmente será batido

Depois de 20 anos do show dos Rollings Stones, um artista internacional vai reunir mais de um milhão de pessoas na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. No sábado (4), Madonna deve reunir um público de 1,5 milhão.



Para a apresentação da cantora, um mega palco foi montado em frente ao Hotel Copacabana Palace. A estrutura é a maior montada em toda a turnê da diva pop “Celebration”, que celebra os 40 anos de carreira dela.



Veja abaixo outros artistas que também lotaram a Praia de Copacabana.



Rod Stewart



O cantor britânico entrou para o Guiness Book por uma apresentação no cartão postal do Rio durante o réveillon de 1994. Na ocasião, um público entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas acompanharam o show de Rod.

Stewart cantou grandes sucessos como “Maggie May” ‘ “Baby Jane”.



Lenny Kravitz

Lenny Kravitz em Copacabana Reprodução / Multishow



Lenny Kravitz também já se apresentou nas areias da Praia de Copacabana. A apresentação ocorreu em 2005, durante as celebrações dos 440 anos da cidade do Rio.



Estima-se que o cantor se apresentou para um público de cerca de 300 mil a 600 mil pessoas.



Rolling Stones

Stones em Copacabana, em 2006 Reprodução / TV Globo



Um dos shows mais lembrados de Copacabana é, sem dúvida, a apresentação dos Rolling Stones. O ano era 2006. Na ocasião, Mick Jagger, Keith Richard e os demais integrantes do grupo levam uma multidão de 1,5 milhão de pessoas ao delírio com clássicos como “Satisfaction”, “Start me up” e “Brown Sugar”.

O palco do grupo, assim como o de Madonna, também era ligado por uma passarela ao Hotel Copacabana Palace.



Stevie Wonder

Stevie Wonder e Gilberto Gil em Copacabana, em 2012 Reprodução / TV Globo



O cantor americano Stevie Wonder se apresentou ao lado de Gilberto Gil em 2012. A dupla cantou por mais de quatro horas acompanhados por uma multidão.



Stevie cantou canções como “I just Called to say I love you”, “My cherie amour”, além de “Garota de Ipanema”