Ivete Sangalo, uma das maiores estrelas da música brasileira, encontrou seu mais novo refúgio em Orlando, na Flórida. A cantora adquiriu uma mansão no prestigiado Lake Nona Golf & Country Club, um condomínio que atrai celebridades e amantes do golfe de todo o mundo. O imóvel, que custou cerca de R$5 milhões, é um verdadeiro oásis de luxo e conforto, perfeito para os momentos de descanso da artista em meio à sua intensa agenda.



Luxo e sofisticação em cada detalhe



A nova residência de Ivete impressiona por suas amplas dimensões e acabamento de alto padrão. Com cinco suítes, incluindo uma master equipada com banheira vitoriana e closets individuais, a casa oferece o que há de melhor em termos de privacidade e conforto. O segundo andar é um espaço exclusivo, com escritório, sala íntima e uma cozinha de apoio, ideal para a cantora gerenciar seus negócios enquanto desfruta de momentos de tranquilidade.



No andar térreo, a mansão se destaca pela integração dos ambientes de estar, jantar e cozinha principal, todos com pé-direito alto, criando uma atmosfera de elegância e amplitude.



A área externa é um convite ao lazer, com uma piscina de frente para o vasto lago que dá nome ao condomínio, além de um espaço gourmet completo, com forno para pizza e churrasqueira ao estilo americano. Para completar, a propriedade conta ainda com sauna, lareira externa e garagem para quatro carros.



Um condomínio que é um destino



Localizado a apenas 30 quilômetros dos famosos parques da Disney, o Lake Nona Golf & Country Club é muito mais do que um condomínio; é um verdadeiro sonho. Com um dos cem melhores campos de golfe residenciais do mundo, segundo a revista "Golfweek", e uma infraestrutura de lazer que inclui quadras de tênis, academia completa, e programas recreativos para crianças durante todo o ano, o lugar é o sonho de qualquer família.



O condomínio oferece segurança 24 horas, além de opções de lazer aquático nos três lagos que cercam a área. Com tudo isso, fica claro que Ivete Sangalo fez uma escolha impecável ao investir em um imóvel que combina conforto, segurança e um toque de exclusividade, em um dos endereços mais desejados da Flórida.