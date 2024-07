A atriz Paolla Oliveira, conhecida por seu talento em diversas novelas da televisão e por sua presença marcante no Carnaval, está desfrutando da vida em uma luxuosa mansão na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Em 2020, logo após o grande sucesso de sua interpretação como Vivi Guedes na novela "A Dona do Pedaço" (2019), a artista fez um investimento significativo ao adquirir o terreno, desembolsando R$ 2 milhões, com planos de gastar mais de R$ 300 mil para completar a construção e decoração dos ambientes.

Para Paolla, a casa não é apenas o espaço físico onde mora, mas sim um verdadeiro refúgio onde compartilha momentos com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Confira a seguir um pouco de como é a propriedade e como o casal colocou sua identidade em cada cômodo!

Continue lendo:

Por dentro da mansão de Paolla Oliveira

Após um incêndio ocorrido na casa, Paolla Oliveira se sentiu motivada a investir mais no seu lar atual, fazendo tudo de novo e buscando criar um espaço mais bonito e feliz.

Localizada na Barra da Tijuca, famoso bairro do Rio de Janeiro, a propriedade da atriz ocupa 1.700 m² e conta com uma integração completa entre seus vários cômodos, que foi realizada por meio da quebra de paredes e do uso de brises e panos de vidro. A área externa segue o mesmo princípio de integração, com um destaque especial para o jardim e a área de lazer da piscina, que foram projetados para se mesclar harmoniosamente com a casa.

Na sala de estar, prêmios importantes, como os Grammy Latino de Diogo e troféus do Melhores do Ano e da Dança dos Famosos de Paolla, são exibidos com orgulho. O ambiente é decorado com móveis elegantes, como as poltronas da Century e cortinas da Renove Casa & Design, enquanto obras de arte brasileiras, como fotografias de Almir Reis, enriquecem a decoração.

A área gourmet, um dos espaços favoritos de Diogo, conta com fogão industrial, bancadas de granito preto escovado e móveis de corda náutica da Trançarte. Cada detalhe, desde os pendentes de palha até a mesa de jantar com laca náutica, reflete o gosto refinado do casal.

No quarto, projetado pela própria atriz, conta com uma decoração clássica e aconchegante, que combina texturas naturais e uma paleta de cores suaves: a cabeceira e os brises são revestidos de palhinha, enquanto os estofados são da Century e o enxoval de linho da Artelassê.

Na varanda do cômodo, o casal projetou um altar decorado com objetos de devoção, como imagens de São Jorge e Nossa Senhora de Aparecida, além de cristais e outros presentes significativos do público que acompanha os artistas.