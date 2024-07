Eliana se mudou para o Rio de Janeiro após assinar um contrato com a TV Globo! Embora tenha residido na cidade de São Paulo durante toda a sua carreira no SBT, a apresentadora possui um apartamento na capital carioca desde 2016: o imóvel, um luxuoso duplex localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi adquirido inicialmente para ser o local ideal para suas estadias durante as idas à cidade para gravações de novas matérias do Programa da Eliana.

Segundo relatos da própria apresentadora, Eliana se encantou com a vista panorâmica do apartamento quando o visitou pela primeira vez - assim, a compra foi decidida rapidamente para garantir o imóvel e evitar aumentos de preço inesperados no futuro. Desde então, a loira tem aproveitado a casa para descansar e passar um tempo de qualidade com os filhos Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6 anos, além do marido Adriano Ricco, diretor da TV Globo.

Onde fica o duplex da Eliana?

Uma nova fase se inicia para Eliana e sua família, que estão se mudando para a Lagoa Rodrigo de Freitas, um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. O grandioso imóvel está avaliado em cerca de R$6 milhões! Um luxo para poucos, não é?

Como é o duplex da Eliana no Rio de Janeiro?

O espaço duplex se destaca por possuir cinco suítes e uma sala ampla para receber as visitas no andar inferior, além de uma área social com piscina no andar superior. A propriedade oferece não apenas uma bela vista pelas janelas ou pela varanda, mas também um ambiente aconchegante e ideal para viver no paraíso do Rio de Janeiro.

Com uma vista maravilhosa, o duplex da Eliana conta com uma localização incrível Reprodução/Youtube/Programa Eliana

Sua mesa de jantar é posicionada ao lado da janela enorme que traz uma maior iluminação ao local Reprodução/Youtube/Programa Eliana

O espaço duplex se destaca por possuir cinco suítes e uma sala ampla para receber as visitas no andar inferior Cadu Pilotto/Revista Contigo! Divulgação

O duplex tem bela vista pelas janelas e varanda, além de ser um ambiente aconchegante Cadu Pilotto/Revista Contigo! Divulgação

Quer saber mais sobre as casas dos famosos?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: