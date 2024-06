Imagine poder adoçar a vida com estilo e conforto numa mansão. É assim que Vivi Cake, a apresentadora e confeiteira de mão cheia, desfruta de seus dias na sua nova casa.

E olha que "casa" é quase um eufemismo para a mansão de três andares que ela adquiriu em São Paulo. Então, vamos fazer um tour por esse lar doce lar.

Onde fica a mansão de Vivi?

Localizada em um bairro nobre da efervescente São Paulo, a mansão da Vivi Cake não é só um lar, é uma declaração de amor ao espaço e ao luxo. Com uma arquitetura que impressiona no primeiro olhar, essa moradia tem requinte em cada detalhe.

A mansão se ergue altiva, distribuída generosamente em 720 metros quadrados – um verdadeiro playground para adultos que prezam por conforto e beleza.

Cada detalhe importa

Ao entrar, é impossível não notar a amplitude do lugar. A mansão possui três andares meticulosamente planejados, seis suítes que são o puro aconchego, e ainda conta com um salão de festas para aquelas celebrações que pedem mais do que um simples bolo – por mais incrível que seja o talento da Vivi para criar doces.

Caminhando pela mansão, a sensação é de estar dentro de um reality show de design de interiores – cada canto tem sua história e personalidade. O living é espaçoso e convidativo, ideal para receber os amigos para um café recém-cozido ou para um bate-papo descontraído.

Caminhando pela mansão, a sensação é de estar dentro de um reality show de design de interiores Divulgação

E falando em café, a cozinha é o coração da casa, equipada com tudo que uma confeiteira de elite poderia sonhar. Aqui, os utensílios brilham como as estrelas Michelin e os bolos parecem saltar do forno diretamente para as capas das revistas.

Com uma arquitetura que impressiona no primeiro olhar essa moradia tem requinte em cada detalhe Divulgação

E se você pensa que acabou, a mansão ainda reserva surpresas como um home theater para as sessões de cinema em família, uma academia para queimar as calorias dos doces tentadores da Vivi, e até mesmo um elevador – porque ninguém merece subir escadas depois de um dia longo de trabalho, não é mesmo?

A foto acima apresenta a suíte presidencial e o chamado "quarto do sol", um ambiente de relaxamento Divulgação

A área externa não fica para trás no quesito deslumbramento. Vivi Cake pode relaxar em um jardim, onde o verde da grama e o colorido das flores formam o cenário perfeito para uma tarde de descanso ou para inspirar a próxima criação açucarada.

Área externa equipada e atrativa para receber convidados e amigos Divulgação

Se você ficou curioso para ver tudo isso de perto, Vivi não faz mistério sobre sua vida doce. Ela compartilha pedacinhos de seu lar nas redes sociais, dando aos seguidores um vislumbre de seu cotidiano através de vídeos e fotos que mostram desde a fachada neoclássica da mansão até os detalhes decorativos que fazem dela um verdadeiro lar de uma estrela.

Quem é Vivi Cake?

Quem é Vivi Cake, você pergunta? Bem, ela é aquela pessoa que conseguiu transformar açúcar, farinha e uma pitada de carisma em uma carreira televisiva de sucesso. Conhecida pelas suas habilidades mágicas em transformar ingredientes simples em obras de arte comestíveis, Vivi também mostrou que tem bom gosto para escolher onde assentar suas forminhas de cupcake.

Conhecida pelas suas habilidades mágicas em transformar ingredientes simples em obras de arte comestíveis Divulgação

Uma coisa é certa: tanto no paladar quanto na escolha de um lar, ela sabe como ninguém deixar a vida mais doce e bonita. Quem sabe na próxima visita não saímos com uma fatia de bolo para acompanhar?

E se você ficou empolgado com a mansão da Vivi Cake e quer se inspirar na carreira da confeitaria, não se preocupe! Separamos uma lista com os principais utensílios para você produzir bolos e doces inspirados na apresentadora.



Gostou da matéria?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: Como é a fazenda de Ana Maria Braga no interior de São Paulo