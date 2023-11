No ano em que comemora seus 10 anos de criação, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio tem o que comemorar: a excelência do projeto, que nasceu das mãos do empresário José Marcílio Nunes e atende a crianças do interior, acompanhadas dos pais, em tratamento oncológico na capital, é um grande exemplo.

Na segunda-feira (20/11), no Museu Inimá de Paula, admiradores da Cape, incentivadores e amigos de José Marcílio lotaram o espaço, gerando uma renda de R$ 200 mil. Os convidados foram recebidos no terceiro andar do MIP, seguiram para o salão principal do museu, onde o jantar assinado por Kadu Evangelisti, Gabriela Guimarães, Guilherme Furtado, Leonardo Paixão, Julia Tricate, Gabriel Coelho e Felipe Caputo foi servido, em cinco tempos. Aline Calixto fez a trilha sonora do encontro com pocket show com sucessos de Clara Nunes.

• • •



• QUEM DÁ MAIS



O leilão, que ajuda a aumentar os rendimentos da noite em benefício da CAPE, foi conduzido por Thiago Romano. As peças foram arrematadas por Francisco Salles (Prato Casadorada Conceito arrematado por R$ 2 mil), Guilherme Teixeira (Quadro Lucas Dupin / Mitre Galeria por R$ 3,5 mil), Aline Chaves levou duas diárias do hotel Fasano Itaim por R$ 6 mil. Os prêmios mais disputados da noite, colar coração de Ouro Abigail Roiz e Cadeira Planos de Juliana Vasconcellos saíram por R$ 7 mil cada um, sendo arrematados respectivamente por Rafael Lacerda e Leonardo Mendes.

• DE GRAÇA, NA PRAÇA



Grupo de Metais e Percussão da Filarmônica de Minas Gerais, formado pelos músicos Marlon Humphreys-Lima (trompete), Érico Fonseca (trompete), Evgueni Gerassimov (trompa), Mark John Mulley (trombone), Rafael Mendes (tuba), Rafael Alberto (percussão) e Werner Silveira (percussão), apresenta-se no próximo sábado (25/11), às 20h, na Praça do Centenário, em Itabirito.

O programa traz composições originais para metais e percussão, arranjos feitos especialmente para essa formação e obras vocais que serão interpretadas pelo coral Canarinhos de Itabirito. Villa-Lobos, Bernstein, Ary Barroso e a sua “Aquarela do Brasil”, Josep Vila i Casañas e o seu “Laudate dominun” são alguns dos compositores que serão apreciados neste concerto, que promete muita beleza e ritmo. A apresentação é gratuita e tem o patrocínio da Gerdau.

• DIA DE POESIA



O poeta gaúcho Allan Dias Castro lança seu livro de poemas "O colecionador de saudades". O encontro está marcado para sábado (25/11) às 14h, na Leitura do Shopping Cidade.

• NO PALCO



Com direção de Cris Diniz, o espetáculo “Estrangeiro de mim” fará duas apresentações, nos dias 30/11 e 1/12, às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado. No dia 30 de novembro, o ator Marcelo Marques, que divide a cena com o músico paraibano Tomaz Motta, ministra o workshop Corpo Andarilho, das 15h às 18h, para atores, bailarinos e artistas em geral.

• NAS VERTENTES



O Chafariz de São José é o ponto de encontro na tarde desta quarta (22/11) no Festival Artes Vertentes – Festival Internacional de Artes de Tiradentes. O espaço será cenário do concerto “Cantos de Caronte”, com obras do compositor, professor, crítico e jornalista musical Leonardo Martinelli, considerado um dos maiores nomes em atividade no país na área de composição.

A apresentação contará com leituras do escritor Felipe Franco Munhoz, além da participação dos músicos Michel de Souza (barítono), Luca Raele (clarineta), Iberê Carvalho (viola), Augusto Andrade (contrabaixo) e Bruno Santos (percussão).