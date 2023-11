As tardes de domingo na casa de Drin Cortes eram marcadas, em sua infância, pelos encontros da família em frente à TV para assistir ao programa “Os Trapalhões”.

Por isso, o artista plástico formado pela Escola de Belas Artes da UFMG considerou "massa para caramba" o convite do Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar) para homenagear Mauro Faccio Gonçalves, o Zacarias, pintando a empena de um prédio na Região Central de Sete Lagoas.

"O convite uniu muita coisa, como o fato de ele (Zacarias) ter feito parte da minha infância, das reuniões em família para ver o programa ("Os Trapalhões”)", diz o artista, que destaca Zacarias e Mussum (Antônio Carlos Bernardes Gomes) por criarem personagens por meio da comédia física. "Didi era o espertalhão. Dedé, o galã", compara.

• DO PAPEL PARA A EMPENA



Drin conta que, até chegar à imagem que o público vê na empena do prédio de sete andares, o projeto passou por algumas fases, como a escolha de elementos para a obra.

O artista plástico recorreu à trajetória de Zacarias e buscou referências no clipe "Papai, eu quero me casar", no longa "Os saltimbancos Trapalhões", de 1981, e no vídeo "Jandira e Zacarias", que mostra a relação do Trapalhão com sua cachorrinha, que desaparece. Ele revela ainda ter feito o desenho em uma tela menor, de 1 m x 0,70, que usou como referência na execução da obra

• DEZ HORAS DE TRABALHO



Com a empena dando de cara para o sol nas primeiras horas da manhã, Drin reconhece que, até o meio-dia, o calor foi um grande desafio. O trabalho, que foi realizado em cinco dias, das 8h às 18h, fluiu melhor a partir da tarde. Um dos membros do coletivo Cura, de Belo Horizonte, Drin fez em Sete Lagoas a primeira obra que assina como autor e reconhece que foi uma grande responsabilidade.

"Afinal, era o Zacarias, personagem conhecido no Brasil, e eu estava na terra natal dele. Por isso não dava para a obra ficar mais ou menos." O artista esteve acompanhado por Marcos Acher e Grazi. Além do trabalho de Drin, Sete Lagoas tem obras de Efe Godoy, que é da cidade, e Priscila Amoni.

• ESTREIA NA POESIA



Guilherme Pena recebe nesta terça-feira ( 21/11), das 18h às 20h30, para noite de autógrafos na Livraria Jenipapo, na Savassi. No encontro, ele lança seu livro de poesias "Morada mínima" (editora 7 Letras).

• FAGNER ESGOTADO



Os fãs de Fagner não deixaram por menos. Em pouco tempo, desde o anúncio do show desta quinta-feira (23/11), correram às bilheterias e esgotaram os ingressos. Os fãs não foram os únicos que voaram no cantor cearense. Golpistas anunciaram venda de ingressos em link falso, que foi denunciado à polícia. O público, para não cair em cilada, deve ficar atento, ter cuidados e preferir sempre os sites oficiais de venda.

• NO TEATRO FELUMA



O ginecologista Walter Pace é o presidente do Simpósio Internacional de Ginecologia Minimamente Invasiva - SIGMI, que será realizado de quinta-feira (23/11) a sábado, no Teatro Feluma, da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais.

Entre os palestrantes, os especialistas Peter Petros, da Austrália, e Philippe Robert Koninckx, da Bélgica. O SIGMI acontece em comemoração aos 18 anos dos cursos de pós-graduação em Ginecologia Minimamente Invasiva da Ciências Médicas-MG, dos quais Walter Pace é o coordenador.