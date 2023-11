Haroldo Bontempo comemora o sucesso do single "Risada", parceria dele com João Donato (1934-2023), ídolo do músico mineiro. Em menos de uma semana desde o lançamento, a canção bateu 10 mil plays no Spotify. "É a primeira vez que tenho um alcance desse nível.

Fico feliz demais de ver minha música chegando em novas pessoas. Torço para que seja uma porta de entrada e que vários desses novos ouvintes conheçam mais a fundo o meu trabalho", comemora.

Haroldo acredita que a composição tem a energia das músicas dos anos 1970, de Donato, e conta que buscou inspiração no disco "Quem é quem", de 73. Detalhe curioso é que o teclado (Fender Rhodes) usado por João Donato na gravação da música foi o mesmo com que ele gravou suas parcerias com Gilberto Gil em músicas como ''Emoriô'' e ''Bananeira''.

DE ACORDE EM ACORDE

Há pouco mais de dois anos, Haroldo abriu a noite n’A Autêntica em que João Donato e Jards Macalé fizeram o lançamento do disco "Síntese do lance". Naquela noite, durante a passagem de som, o músico mineiro apresentou a João uma progressão de acordes com melodia inspiradas no disco "Quem é quem".

Em abril deste ano, os dois se reuniram no Rio de Janeiro com os músicos José Arimatéa, Luiz Alves, Ricardo Pontes e Robertinho Silva para gravar "Risada", que foi finalizada em Belo Horizonte, com Bernardo Bauer e Felipe D’Angelo. Haroldo tem 25 anos, integrou o quarteto de rock experimental Mineiros da Lua e já lançou dois discos solo.

MAMA ÁFRICA

Oficina de música, contações de histórias, show e bate-papo com Josemeire Alves Pereira, gestora da Associação Cultural Casa do Beco, fazem parte da programação gratuita dedicada à Semana da Consciência Negra organizada pelo CCBB Educativo, no centro cultural.

A abertura, dia 20, às 18h, será marcada pela estreia da Visita Teatralizada Rainha Conga com histórias de Chico Rei, Dona Isabel e outras personalidades da tradição afro-mineira.

PAPO NO PARQUE

Vânia Teixeira, CEO da Includex, participa de Roda de Conversa no Parque do Palácio. Com o tema “Desafios e conquistas: O papel do PCD na sociedade”, o encontro será realizado neste sábado (18/11), às 10h. Evento gratuito e aberto ao público, mediante pagamento da entrada do parque.

“DEUS LHE PAGUE”

Uma beleza a mostra “Deus lhe pague - Esmoleiros do barroco brasileiro”, em exposição no Museu de Sant'Anna, em Tiradentes. No acervo, cuja curadoria é de Angela Gutierrez, 35 peças históricas originárias de Goiás, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais, dos séculos 18, 19 e 20, feitas em madeira, ferro, lata e folhas de flandres.

“Cada esmoleiro é uma súplica. Um pedido silencioso, de despojamento e humildade. Só quem pede sabe como é difícil pedir. Pedir é assumir que não se tem, é se dizer em estado de necessidade.

Muitas vezes, também se dá o que nem se tem, e a pequena moeda que chegou, com tanta dificuldade, se transforma em uma esmola suada, que, ao sair, devolve àquele que oferta a sua condição de pedinte. A fé tem esses mistérios”, diz Angela Gutierrez.