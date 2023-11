“A qualquer fagulha”, exposição de José Bento, na galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis Clube, aberta no início do mês, continua atraindo os fãs do artista.

Até ontem (14/11), cerca de 1.500 visitantes passaram pela galeria para admirar os trabalhos dele. Para quem quiser visita mediada com equipe do Minas basta enviar email para educativogaleria@minastc.com.br

• GASTRONOMIA DE FAVELAS

Danusa Carvalho confirma para os dias 2 e 3 de dezembro a sétima edição do Circuito Gastronômico de Favelas, reunindo 12 cozinheiros de diversas comunidades da capital. O Circuito será realizado na Rua da Passagem, na Serra, a partir das 12h, com entrada gratuita. Os DJs Zubreu e Joca se revezam na discotecagem, nos dois dias de evento.

• MÚSICA PARA TODOS

A partir da próxima quarta-feira (22/11), começam as vendas das assinaturas da Filarmônica de Minas Gerais. Com os pacotes de ingressos vendidos antes do início da temporada, pela internet ou pessoalmente, na bilheteria da Sala Minas Gerais, o assinante recebe vantagens que vão de significativos descontos nos preços dos ingressos à possibilidade de ocupar o mesmo lugar nos concertos adquiridos e à comodidade de receber, em casa, os ingressos das apresentações compradas.

Além disso, assinaturas podem ser ótima opção de presente. As séries disponíveis para assinatura são Presto, Veloce, Allegro, Vivace e Fora de Série. A novidade para 2024 é a modalidade de assinatura destinada a pessoas entre 14 e 17 anos.

O objetivo é despertar o amor pela música nos jovens e estimular o hábito de vivenciar a música de concerto regularmente na Sala Minas Gerais. O Jovem Assinante terá desconto de 75% sobre o valor dos pacotes de assinaturas. Toda a programação e os pacotes de ingressos podem ser consultados no site da Orquestra (www.filarmonica.art.br)

• CHEFS CONTRA O CÂNCER

Um dos eventos solidários tradicionais do calendário, o jantar Chefs contra o Câncer, em benefício da Casa de Acolhida Padre Eustáquio, está com os convites esgotados para a sua nona edição, na segunda-feira (20/11), no Museu Inimá de Paula. O menu será assinado pelos mineiros Léo Paixão, Felipe Caputo, Guilherme Furtado e Gabriela Guimarães; pelos paulistas Júlia Tricate e Gabriel Coelho e pelo baiano Cadu Evangelisti.

A noite será animada por leilão promovido por Thiago Romano, que vai ter o desafio de vender prato Casadorada Conceito assinado pelos chefs da noite; guitarra assinada pelo Skank; um colar em ouro 18K da joalheria Abigail Roiz; cadeira Planos, da designer mineira Juliana Vasconcellos, única mulher brasileira na lista dos 101 nomes de arquitetura, design de interiores e paisagismo da “Elle Decor” americana; obra do artista Lucas Dupin, oferecida pela Mitre Galeria, além de duas diárias no hotel Fasano Itaim. A trilha sonora da noite será da cantora Mariana Sobreira, acompanhada dos músicos Felipe Fantoni, Helton Lima e Marcus Nogueira e com direção criativa de Pedro Lázaro.

• NA CURVA DOS BOXES

Um dos pontos altos do Grande Prêmio de São Paulo foi a inauguração das novas estruturas no Autódromo de Interlagos, que incluem os três mastros feitos em aço 100% reciclado e de baixa emissão de carbono, da Gerdau.

Neles serão hasteadas as bandeiras do Brasil, do estado e da cidade de São Paulo. Um deles, onde será hasteada a bandeira do Brasil, tem 40 metros de altura. É um dos maiores equipamentos presentes em circuitos automobilísticos no mundo. Nos outros dois, com 35 metros de altura, estão as bandeiras do estado e da cidade de São Paulo.