O Bloco da Bicicletinha, que faz sucesso no carnaval da cidade, tem uma nova função, não menos animada. Quarta-feira (22/11), a turma das duas rodas vai conduzir os interessados em conhecer obras do 13º Festival Pequenas Sessões expostas em fachadas de prédios no trecho compreendido entre as praças Floriano Peixoto, na Floresta, e de Santa Tereza, no bairro homônimo. O ponto de encontro será às 19h, no Café INCC.

• • •

O festival, que começa na segunda-feira, selecionou, por meio de chamada aberta, as obras “A voz, água corrente”, de Priscila Norberto e Rita Cupertino; “Afluências”, de Anderson Benvindo; “Afluentes”, de Henrique Roscoe; “Água de beber, camará”, de Juliana R.; “Mulheres águas sagradas”, de Juhlia Santos e Mayara Chantal; “Breve inventário de águas e derivações”, de Renata Roman; e “Fragmentos de uma coreografia de vida e morte”, de Nélio Costa.

• • •



Também estarão na mostra “Yemanjá”, do artista Catapreta; “Orações sobre a frequência da água”, de Vanessa Nicolav, Filipe Giraknob e Angela Novaes; “Quem disse que água e corpo são tão diferentes?”, de Karen Martini e Leonardo Pedro Faoro. A instalação sonora e visual criada pelo curador Henrique Roscoe poderá ser admirada pelo público no Museu de Artes e Ofícios.



• Entre as melhores

Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Unificada de Recuperação e Apoio (Aura), que acolhe crianças e adolescentes com câncer e transplantados, recebeu o Prêmio Melhores ONGs, iniciativa do Instituto Doar em parceria com O Mundo que Queremos. É considerada uma das maiores premiações do terceiro setor, que elege as 100 organizações do país com excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência.

• • •



Referência eme Minas Gerais em assistência integral para pacientes 0 a 17 anos em tratamento oncológico, hematológico e em processo de transplante, a Casa de Apoio Aura acolheu, em 25 anos, 2.988 pacientes e acompanhantes de 334 municípios mineiros, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Pará, Bahia, Maranhão, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A cerimônia de premiação está marcada para 7 de dezembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com transmissão pelo YouTube do Canal Futura.

• Trade turístico

“O valor e a importância da Abrajet para a divulgação do setor turístico nacional e de Minas Gerais, seus destinos culturais e históricos” é o tema do 38º Congresso Nacional da Abrajet, de 22 a 26 de novembro, em Belo Horizonte. Haverá homenagem aos 40 anos da Abrajet/MG na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

• Noite de autógrafos

O jornalista Rafael Araújo marcou para 29 de novembro o lançamento do livro “Tudo comunica 2: Comunicação é quente”. O encontro, que faz parte do Projeto Sempre um Papo, será realizado no auditório da Cemig, às 19h30.



• Seminário em NY

O médico Josualdo Euzébio Silva, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, participa da 50ª edição do Veithsymposium, que termina hoje (18/11), em Nova York. O seminário foi realizado durante a semana mundial dedicada à prevenção, conscientização e orientação sobre o aneurisma de aorta.