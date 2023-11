Humorista Anderson Profeta marca o final da temporada do show "Cê dá curso", com gravação nesta sexta, no Cine Theatro Brasil Vallourec

Sexta-feira (17/11)

Anderson Profeta está com tudo e não está prosa. O humorista marca o final da temporada do show "Cê dá curso", com gravação hoje, às 19h e às 21h30, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Desde a estreia no ano passado, o espetáculo foi levado ao Rio de Janeiro e São Paulo. O humorista, criado na comunidade Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital mineira, tem 27 anos e mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Com mais de 30 personagens, ele escolheu para o show desta sexta os mais queridos pelo público, conhecidos como “O queeeeeê????”, “Cê não dá curso, não”, “Tipatia, sô”, “Xiiiii, deixa eu fazer meu serviço aqui”. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 70.

Sábado (18/11)



Para quem está contando os minutos para o carnaval, a festa Por do Sol com Juventude Bronzeada é o que há de bom. No palco, a banda Juventude Bronzeada, Vi Coelho e o DJ Deriz. O couvert varia de R$ 30 a R$ 50. A festa, na Amadoria (Rua Mucuri, 325, Floresta), tem início às 16h.

Domingo (19/11)



O Grupo Maria Cutia, por si só, é uma desculpa e tanto para levar as crianças ao teatro. No teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, a companhia é atração do Festival das Infâncias da Gerdau com o espetáculo "Mundos – Uma viagem pela infância dos cinco continentes". A garotada – e os pais também – vão se divertir com uma viagem a partir das canções da infância ao redor do mundo. Única apresentação às 16h. Ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30.

Segunda-feira (20/11)



Releitura do clássico "Dom Casmurro", de Machado de Assis, "Eu, Capitu" tem hoje sua última sessão, às 20h, no Teatro 1, do CCBB, na Praça da Liberdade. Com direção de Miwa Yanagizawa e texto de Carla Faour, a montagem propõe uma reflexão às dores e aos silenciamentos de mulheres contemporâneas, a partir da releitura de um dos mais conhecidos romances da literatura brasileira. Ingressos a R$ 30 (inteira).

Terça-feira (21/ 11)



“Mostra de Teatro do Espaço Cênico – Cartas históricas” é para quem gosta de monólogos. Integrantes do curso de formação de atores do Espaço Cênico, inspirado em dramaturgos como Bertolt Brecht e Machado de Assis, criarão personagens apresentados em monólogos. A dramaturgia é de Gustavo Fraga e Rick Alves, que também assina a direção artística. Os ingressos custam R$ 40 (inteira). Na Sala Juvenal Dias, às 20h.

Quarta-feira (22/11)

O livro “História da arte da cozinha mineira por Dona Lucinha” ganha sua sexta edição, que será lançada a partir das 19h, no restaurante Dona Lucinha (Rua Padre Odorico, 38, São Pedro). O livro custa R$ 80. A noite será marcada por seresta com Luiz Antônio e declamação de cordel com Paulinho Ferreira, em homenagem a uma das cozinheiras mais famosas de Minas.

Quinta-feira (23/11)

Nesta quinta e sexta (24/11), às 20h30, na Sala Minas Gerais, Cássia Lima (flauta), Alexandre Barros (oboé), Marcus Julius Lander (clarinete), Adolfo Cabrerizo (fagote) e Clémence Boinot (harpa) apresentam obra do compositor Paul Hindemith para quarteto de sopros e harpa no “Concerto para madeiras, harpa e orquestra”. Na mesma noite, o maestro associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, José Soares, apresenta a obra “Suíte em estilo antigo, op. 93”, de Max Reger, e a “Segunda sinfonia”, de Johannes Brahms. Os ingressos, de R$ 25 (meia) a R$ 175 (camarote), estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.