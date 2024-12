O presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, já está aberto à visitação. Feito de material reciclado e construído com ajuda do público, ele chega à 10ª edição exibindo o encanto napolitano e a riqueza da mineiridade. A obra pode ser apreciada até 5 de janeiro, com entrada franca.





A cenografia desenvolvida por Leo Piló traz uma cidade na fronteira fictícia do Brasil com a Itália. Em volta, há um grande cafezal, com cerca de 50 árvores – referência ao início da imigração italiana no país. Os tapetes devocionais, tradição tão forte em Minas, também fazem parte da ambientação.

Cercada por cafezais, cenografia do presépio colaborativo é assinada por Leo Piló Leo Fontes/divulgação



• Rita e Marcello



Grandes personalidades italianas – Leonardo da Vinci, o escritor e poeta Dante Alighieri, o astrônomo, físico e cientista Galileu Galilei – representam os Três Reis Magos. Maria, mãe de Jesus, é representada por Rita Pavone, estrela pop dos anos 1960. José, pai de Jesus, por Marcello Mastroianni, um dos maiores atores do cinema mundial. O Menino Jesus vem na garupa de uma scooter, ícone da mobilidade e do design italiano. O cenário reúne pessoas comuns em seus ofícios, como sapateiro, produtor de vinho, alfaiate, pizzaiolo, músico e padeiro.

• HO... HO... HO...



O espírito natalino abraçou cerca de 300 crianças do Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, beneficiadas pelo 4º Natal do Bem, organizado por Stephanie Robbe, proprietária do Far East, com instituições parceiras. O ponto alto da festa foi a entrega de presentes, pedidos em cartinhas disponibilizadas pelas instituições Espaço Social Transformar, Casa do Jardim e Teia do Bem, em Nova Lima. “Receber quase 300 crianças do bairro aqui foi motivo de muita alegria para a nossa equipe. Foi gratificante também perceber a felicidade no rosto de cada uma delas, retorno que é resultado do esforço coletivo de cada voluntário, patrocinador e parceiro”, diz Stephanie. Organizado também pela Agência de Desenvolvimento Econômico e Social dos Inconfidentes e Alto Paraopeba (Adesiap), o encontro contou com a ajuda de empresários locais.

• CCXP



Daniel Bretas, Hill Rocha, Iara Naika, Dan Aroeira e Senhoritas de Patins, todos de Belo Horizonte, estão confirmados na CCXP, que começa na próxima quinta-feira (5/12) em São Paulo. Eles participarão da Artist’s Valley by Bis. Além de ser uma área destinada à venda de obras, é um símbolo da inclusão e conhecida como o coração do festival.



• COMIDA DE RUA



Pastel de queijo d'Alagoa e alho-poró, servido com mel, e pão de queijo com linguiça e requeijão de raspa (recheado com hortaliças mineiras, como taioba e ora-pro-nóbis) estão no menu do Festival Comida de Rua, que vai até 15 de dezembro, no Nuúu Restaurante, no lobby do Novotel BH Savassi. Destaque também para o Nuúu, que mexido!, clássico mineiro reinventado. A saborosa “mistura” traz arroz, feijão-roxinho, iscas de filé, linguiça, ovos, couve e farinha. Na sobremesa, o Nuúu serve a irresistível cheesecake de doce de leite incrementada com paçoca de amendoim. Além de BH, o festival é promovido pela Accor Hotels em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, Goiânia e Natal.