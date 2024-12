João Candido Portinari, filho do pintor Candido Portinari, receberá o título de cidadão honorário de Minas Gerais, nesta segunda-feira (2/12), na Assembleia Legislativa. Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), está entre as presenças confirmadas. Este ano, ela lançou o livro “Direitos de/ para todos”, com ilustrações do pintor. A publicação estará disponível para venda durante o evento.

Filho único de Candido Portinari (1903-1962), João Candido criou projeto dedicado a resgatar o legado do pai e facilitar o acesso do público ao trabalho dele. Há 20 anos, foi publicado o catálogo raisonné da obra completa do artista plástico, que recebeu os prêmios Jabuti e Sérgio Milliet, depois de consumir 25 anos de pesquisas. A reunião especial em Belo Horizonte foi solicitada pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite (MDB).



• Selos



Na solenidade, será lançada a série de selos institucionais dos Correios que destacará quatro pinturas desaparecidas de Candido Portinari: “Grupo de mulheres”, de 1937; “Namorados”, de 1940; “Baiana com crianças”, de 1940; e “Lampião e Maria Bonita”, de 1947.



• DO GANTOIS PARA BH



O Grupo Ofá de Salvador, formado por integrantes do Terreiro do Gantois, entre eles Iuri Passos, Yomar Asogbá e Luciana Baraúna, fará única apresentação em Belo Horizonte, em 4 de janeiro de 2025, no CCBB, com entrada franca. O repertório reúne cânticos aos orixás, além de composições de Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Donato, Nelson Rufino e Zeca Pagodinho. Ofá, que já foi indicado ao Grammy Latino, vai mostrar música sacra afro-brasileira cantada em português e iorubá, com participação especial de Irma Ferreira.

• • •



No dia seguinte, o grupo baiano realizará oficina de dança afro, coordenada por Luciana Baraúna, e oficina de percussão, ministrada por Iuri Passos. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail obatala.ccbb@gmail.com, até 2 de janeiro.



• MINEIROS NO PRÊMIO MULTISHOW



Nesta terça-feira (3/12), tem Prêmio Multishow. O ex-Skank Samuel Rosa disputa o troféu de Álbum do Ano com o disco solo “Rosa”, enquanto a Black Pantera, banda de Uberaba, concorre a Rock do Ano com duas canções: “Perpétuo” e “Tradução”. O evento será transmitido a partir das 20h45, no Multishow e no Globoplay (aberto para não assinantes). A exibição na Globo começa após o capítulo de “Mania de você”.



• FARTURA NA LAGOINHA



Em comemoração a seus 10 anos, a Plataforma Fartura encerra o calendário de 2024 com mais uma edição do Festival de Gastronomia e Cultura, de 8 a 13 de dezembro, no Mercado da Lagoinha. Atrações artísticas serão destaque, com shows de Samba da Januario, Bagatelas, Thamiris Cunha Trio e da banda carioca Tocaia. O evento tem entrada franca.



• FBC NO MUNICIPAL DE SÃO PAULO





Em 16 de dezembro, o rapper mineiro FBC vai fazer show no Theatro Municipal de São Paulo, um dos palcos mais tradicionais do Brasil, a convite da Coala Music. Talento das batalhas de rimas do Viaduto Santa Tereza, Fabrício Soares Teixeira apresentará repertório com sucessos de “Baile” (2021), seu aclamado álbum em parceria com o belo-horizontino Vhoor, que resgata batidas da década de 1990, e também do disco “O amor, o perdão e a tecnologia vão nos levar para outro planeta”, lançado em 2023. Recentemente, FBC mandou para as plataformas o projeto colaborativo “Feito à mão”, parceria com o DJ Coyote Beatz e Pepito. No dia 17 de dezembro, a atração do “Coala apresenta Noites no Municipal” será a banda paulista Terno Rei.