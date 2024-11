A Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil, em parceria com o Governo de Minas Gerais, apoio do Sebrae e patrocínio da CEMIG, promove uma nova etapa do projeto “Minas em Portugal”. Com uma programação especial entre os dias 9 e 15 de novembro, a "Semana da Cozinha Mineira" terá três etapas em Lisboa, com a participação no evento “Essência do Vinho” e ações no restaurante estrelado pelo guia Michelin “Sála de João Sá” e no “Hotel Vila Galé Arcos”.

"A história do Fartura com Portugal começou em 2018. Desde então já realizamos inúmeras ações, festivais, jantares, já recebemos chefs portugueses em nossos eventos no Brasil e agora teremos uma nova etapa desse projeto. O nosso objetivo, enquanto uma plataforma de gastronomia, é mostrar a riqueza do nosso estado para o mundo. E estamos, cada vez mais, conquistando esse espaço. Minas Gerais vem se afirmando como um destino turístico atrativo para os portugueses, sendo o segundo maior mercado para os turistas", comenta o diretor da Plataforma, Rodrigo Ferraz.

O projeto "Minas em Portugal" teve início em fevereiro de 2024, durante o Essência do Vinho em Porto, e agora está de volta, com a "Semana da Cozinha Mineira", a fim de consolidar os laços culturais e comerciais entre Minas Gerais e o país europeu. Entre os dias 9 e 11 de novembro, o estande Minas Gerais receberá apresentações de produtos do estado e uma aula especial sobre queijos mineiros. A ação inclui atividades como degustação de vinhos, queijos e das cachaças Erva Doce e Seleta, da região de Salinas, com curadoria do especialista Alexandre Lalas e pratos assinados pelo chef mineiro Caio Soter, um dos nomes de destaque na gastronomia mineira contemporânea.

No dia 13 de novembro, Caio Soter cozinha em dupla com um chef português no restaurante Sála de João Sá, que possui uma estrela Michelin, exclusivamente para a imprensa e especialistas do setor. Em 15 de novembro, ocorre também um evento com curso de capacitação para o trade turístico e jornalistas no Hotel Vila Galé Arcos, encerrando a semana de atividades e reforçando o potencial de Minas Gerais como destino gastronômico e cultural.





O menu da ação inclui pratos típicos como telha de pão de queijo com creme de abóbora e broa de milho com requeijão moreno, além de uma combinação especial de sabores que celebra a versatilidade dos ingredientes mineiros. Com essa nova etapa, a Plataforma Fartura busca intensificar o intercâmbio cultural e fortalecer as oportunidades de negócios e turismo, posicionando Minas Gerais no mercado português e europeu.

Para Romeu Zema, governador de Minas Gerais, "Minas Gerais e Portugal têm uma ligação profunda, partilhando a língua e raízes culturais, históricas, percebidas desde as ruas de nossas cidades, à mesa de nosso povo. Com apenas algumas horas de distância, acreditamos que, ao fortalecer a cooperação e as relações bilaterais, podemos aumentar o fluxo turístico entre os dois destinos, além de criar novas oportunidades de negócios para portugueses e brasileiros."

Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura acontecem desde 2012 e já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras. Cerca de um milhão de pessoas já participaram de Festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014. Belo Horizonte, São Paulo, Tiradentes, Fortaleza, Porto Alegre, Belém, Serro, Conceição do Mato Dentro, Brasília, Lisboa e Porto estão entre elas.

